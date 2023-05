El Real Madrid perdió en campo del Valencia (13º) por 1-0, este domingo en la 35ª jornada de La Liga y cedió la segunda plaza al Atlético Madrid, que se había impuesto antes a Osasuna (9º) por 3-0. Pero la noticia fue el escándalo en el que se vio involucrado el brasileño Vinicius Junior, del Madrid.



(En detalle: Vinicius, ahorcado: revelador video del grave escándalo en el Valencia vs. Real Madrid).

El brasileño fue primero insultado por los aficionados, creando un agrupamiento de jugadores, que interrumpió el partido varios minutos. Después, Vinicius fue expulsado al final del partido (90+7) por una discusión con Hugo Duro, quien no fue sancionado por el árbitro.Terminado el partido, Vinicius decidió hablar. Y fue contundente.

Vinicius estalla: 'El racismo es normal en La Liga'

Facebook Twitter Linkedin

El escándalo que tuvo a Vinicius Junior como protagonista. Foto: EFE y AFP

"No fue la primera vez, ni la segunda ni la tercera. El racismo es normal en La Liga. La competición cree que es normal, así que la Federación y los oponentes lo animan", dijo Vinicius en un fuerte mensaje, publicado en Instagram.



"Lo siento mucho. El campeonato que una vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy pertenece a los racistas", aseveró el jugador de la Selección de Brasil en una publicación en la que adjuntó una foto suya en blanco y negro.



(Además: 'Piqué dejó en vergüenza a los hijos de Shakira': inesperada reacción del exfutbolista).



"Una hermosa nación, que me dio la bienvenida y me encanta, pero que aceptó exportar la imagen al mundo desde un país racista. Perdón por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocido como un país de racistas.



"Y lamentablemente con todo lo que pasa semanalmente, no tengo cómo defenderme. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte e iré hasta el final contra los racistas. Aunque esté lejos de aquí", concluyó.

Ancelotti defiende a su jugador: 'Vinicius es la víctima'

Facebook Twitter Linkedin

Carlo Ancelotti. Foto: EFE

"He hablado con él durante el partido, el ambiente era muy caliente, muy malo, le he pedido si quería continuar jugando. Ya el hecho de pensar que tengo que quitarlo porque el ambiente es racista, no me parece bien. Yo tengo que quitar a un jugador si no juega bien, pero para pensar de quitar un jugador para racismo, nunca me ha pasado. Lo que ha pasado hoy ha pasado otras veces, pero así no. Es inaceptable. LaLiga española tiene un problema. Que no es Vinicius. Vinicius es la víctima. Hay un problema muy grave", afirmó el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, al final del partido.



"Yo no soy el más indiciado para pensar a lo que se tiene que hacer, pero no se puede jugar al fútbol así. No estábamos jugando bien, todo lo que queráis, pero es demasiado importante esto. Le insultan todo el partido y después al final le sacan la tarjeta roja. Estoy muy triste. La Liga española es una liga con grandes equipos, ambientes bonitos, pero esto tenemos que quitarlo. Estamos en 2023, el racismo no puede existir", añadió.

Más noticias

DEPORTES

*Con AFP