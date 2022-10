El Real Madrid visita el martes al Leipzig en busca de un punto que le garantice el pase a los octavos de final de la Champions como líder del Grupo F, mientra su jugador, Vinicius, habla fuerte sobre los cánticos de racismo de los que ha sido objeto.

El equipo merengue, con el billete a la siguiente fase ya asegurado, lidera la llave con cuatro puntos de ventaja sobre el conjunto alemán, que se mantiene sólo un punto por delante del Shakhtar Donetsk.



El Leipzig y el Shakhtar pugnan por el segundo billete a octavos, con el Celtic, farolillo rojo del grupo, que intentará apurar sus opciones de alcanzar un complicado tercer puesto.



Al equipo merengue le bastará con un empate para pasar a octavos como líder de la llave, mientras el conjunto alemán saldrá a buscar una victoria que le mantenga en la segunda posición de la clasificación antes de enfrentarse la próxima semana, en la última jornada de la fase de grupos con su competidor ucraniano.

Fuerte reacción

Vinicius ha sido centro de lo aficionados, que la han empredido contra él con cánticos racistas.



“¡Eres un mono, Vinicius eres un mono!”, le dijeron los hicnhas del Atlético de Madrid antes del partido contra el Real Madrid, lo que ha causado rechazo en España y el mundo.



"Todos los racistas deben pagar. ¿Qué les gusta ver el fútbol? Pues que nunca más puedan hacerlo. Ojalá jamás puedan volver a un campo de fútbol. Eso les haría sufrir bastante y, sobre todo, replantearse las cosas que se pueden hacer y las que no. Les haría pensar”, dijo el delantero.



No es la primera vez que Vinicius ha sido víctima de los comentarios y siempre ha reaccionado, pero esta vez lo hizo fuertemente.



"¿Si el racismo algún día se va a terminar? Pues siento que, con tanta gente aún teniendo actitudes racistas, es difícil. Pero, mira, me gusta creer que en el mundo hay más gente buena que mala”, afirmó.



