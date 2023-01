Vinicius vuelve a centrar los focos a pocas horas del derbi de Copa del Rey este jueves entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, tras aparecer un muñeco con su camiseta colgado de un puente.

'Vinicius ahorcado'

Vinicius Junior Foto: César Manso. AFP

La efigie fue colgada simulando un ahorcamiento de un puente cercano al centro de entrenamiento del Real Madrid.



Sobre el puente se situó una pancarta en la que se puede leer "Madrid odia al Real", según las fotografías y vídeos publicados por medios locales.



"Estamos investigando lo ocurrido", dijeron a AFP fuentes policiales, sin dar mayores detalles por el momento.



Según la prensa española, el lema aparecido sobre el muñeco suele ser utilizado por los aficionados radicales del Atlético de Madrid. El hecho se ha producido a pocas horas de que en la noche de este jueves el Real Madrid y el Atlético disputen los cuartos de final de la Copa del Rey en una eliminatoria a partido único en el Santiago Bernabéu.



¿De verdad esto? ¿Hacía falta falta poner un muñeco colgando de un puente con la camiseta de Vinicius?



Madre mía pic.twitter.com/l3FhtHwsG1 — Manu Heredia (@ManuHeredia21) January 26, 2023

El Atlético de Madrid está tardando en sacar un comunicado condenando estos actos.



No puede ser que se llegue al límite de colgar un muñeco de Vinicius de un puente.



Estos no son aficionados al fútbol, son violentos y racistas. Asco. #TodosSomosVini pic.twitter.com/0j4TFZmmfc — Nácher (@JaviNacher7) January 26, 2023

Vinicius vuelve a verse inmerso en el centro de la polémica después de que ya en el último encuentro entre ambos equipos fuese el blanco de insultos racistas.



En el derbi liguero de septiembre pasado, en el que ganaron los blancos 2-1, algunos hinchas rojiblancos corearon insultos racistas contra Vinicius antes y durante el encuentro.



Estos hechos fueron llevados ante la justicia, que archivó el caso al no haber apreciado delito ni a quién imputárselo.



Vinicius "es un jugador que necesitamos, que el fútbol necesita, que tiene un talento extraordinario", dijo el miércoles el técnico merengue, Carlo Ancelotti, para el que "tenemos que protegerlo en el aspecto físico y mental".



El entrenador italiano hablaba así al ser preguntado por las faltas que recibe el jugador brasileño y sus constantes rifirrafes con jugadores y aficiones contrarios en sus partidos. "Lo veo motivado. No se queja", añadió Ancelotti.



Condena a la violencia

LA frustración del Cholo Simeone. Foto: AFP

El Atlético de Madrid "condena enérgicamente" la pancarta y el muñeco colgado de un puente de una carretera madrileña con la camiseta del futbolista del Real Madrid

Vinicius, según explicaron a EFE fuentes del club rojiblanco, que insistió en que está "en contra de cualquier tipo de violencia e insulto".



El Atlético de Madrid explicó que "siempre ha condenado y condena cualquier tipo de expresión violenta que altere la sana rivalidad en la ciudad entre las dos aficiones" y reiteró que está "en contra de cualquier tipo de violencia e insulto".

