Villarreal recibe el martes a Juventus (3 p. m. de Colombia) en la ida de octavos de final de la Champions buscando dar un paso hacia cuartos del máximo torneo continental por tercera vez en su historia.

El 'Submarino Amarillo' supo sufrir en el último partido de la fase de grupos ante el Atalanta para amarrar su presencia en octavos y ahora tendrá que volver a emplearse a fondo ante un veterano de la escena europea.

Villarreal vive su sueño europeo



El equipo de Unai Emery llega en un buen momento tras un empate y tres victorias, la última el sábado por un contundente 4-1 al Granada, que le ha dejado a un paso de la zona Champions en el campeonato español.



"Venimos en un buen momento, en una buena dinámica y eso nos da mucha confianza para afrontar el partido", aseguró este lunes en rueda de prensa Alberto Moreno.



"Estamos aquí porque nos lo hemos merecido, hemos sabido competir y superar a equipos del nivel de la Juventus", aseguró, por su parte Emery, convencido de que también pueden superar al equipo italiano "pero tenemos que hacer un partido perfecto".



El equipo español tuvo un comienzo de temporada complicado, pero poco a poco ha ido encontrando cierta regularidad de juego y resultados en LaLiga, que confía en mantener en Europa.



Villarreal llega al encuentro con bajas sensibles como las de Francis Coquelin y el delantero Gerard Moreno, mientras tiene la duda del centrocampista Étienne Capoue, que se ha perdido los dos últimos encuentros por unas molestias musculares.



En cambio, Emery podrá contar con Arnaut Danjuma, autor de un triplete el sábado ante el Granada y que se ha convertido en la estrella del equipo desde su llegada el pasado verano procedente del Bournemouth inglés. El extremo holandés acumula 12 goles, un tercio de ellos, en la Champions, donde ha sido un elemento clave para el pase a octavos.



El 'Submarino Amarillo' también debería contar con el argentino Giovanni Lo Celso, llegado en la última ventaja de fichajes y que ha ido ganando minutos en el seno del equipo castellonense.

Juventus se aferra a la Liga de Campeones



El equipo italiano, cuarto en su campeonato se clasificó primero de su grupo de Champions para meterse por octava ocasión consecutiva en los octavos de final del torneo continental.



La pasada temporada, la Juve cayó en esta fase ante el Porto por el valor doble de los goles en campo contrario, algo de lo que no tendrá que preocuparse en esta campaña tras la eliminación de esa norma.



El equipo italiano llega al encuentro tras su tropezón del fin de semana en derbi contra el Torino (1-1), pero para el técnico Massimiliano Allegri sirve como un paso más en el crecimiento del equipo antes de enfrentarse al Villarreal.



Juventus no podrá contar en el Estadio de La Cerámica con el delantero argentino Paulo Dybala, que sufrió una elongación en la pierna izquierda, ni con el central Daniele Rugani, que también es víctima de una elongación isquiotibial.



"Es una pena la ausencia de Paulo Dybala porque venía jugando bien", afirmó este lunes Allegri. Estas lesiones, producidas en el partido contra el Torino, se unen a las de Federico Chiesa y Giorgio Chiellini, pero Allegri despejó la duda que tenía con Leonardo Bonucci, que no jugó frente al Torino por fatiga muscular.



"Leonardo Bonucci trabajó con el equipo y sin molestias así que está disponible", dijo el técnico italiano, que avanzó que "(Álvaro) Morata y (Dusan) Vlahovic serán titulares en ataque".



"Mañana (martes) necesitamos un buen resultado y dentro de tres semanas terminar el trabajo" en Turín, concluyó Allegri, quien tendría al colombiano Juan Guillermo Cuadrado como titular como lateral derecho.



