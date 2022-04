Villarreal sorprendió al Bayern Múnich, al derrotarlo 1-0 este miércoles, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Un tanto de Arnaut Danjuma a los 8 minutos, tras la mejor jugada en ataque del primer periodo, dio ventaja al Villarreal al descanso de su encuentro ante el Bayern Múnich, en el que el equipo español no sufrió para controlar a su rival y en el que no vio subir al marcador el 2-0 a los 40 minutos por un fuera de juego en el remate de Coquelin.



Buen partido



Futbolísticamente fue una primera de ligera superioridad local, ya que el Villarreal se mostró algo más suelto que el alemán a la hora de aproximarse a la meta contraria.



No hubo excesivas ocasiones de gol, pero las pocas que se registraron tuvieron color amarillo, ya que Rulli no debió emplearse en ninguna jugada de ataque del equipo bávaro.



Otra cosa fue el segundo tiempo, en el que el juego fue mucho más parejo y hubo muchas más oportunidades para anotar, en especial de los locales, que no pusieron aumentar la ventaja.





