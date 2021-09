Atalanta, punto milagroso en su visita al Villarreal

Atalanta se trajo un punto de España, al empatar 2-2 con el Villarreal, partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

En los primeros minutos el equipo italiano fue una aplanadora, anotó por intermedio de Remo Freuler y tuvo más opciones de irse con el 0-2, pero no fue así. El empate lo logró Manu Trigueros y la ventaja para el local fue obra de Francis Coquelin.



Cuando la derrota estaba marcada, Atalanta empató a seis minutos del final por intermedio de Robin Goesens. Duván Zapata fue titular, pero no tuvo opciones de marcar.