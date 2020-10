Los famosos que se rinden a los pies de Maradona en su cumpleaños

Algún rincón de Buenos Aires pudo ser testigo del encuentro entre dos hombres que se admiraban, dos genios en lo suyo. Diego Maradona cumple 60 años y el mundo se rinde a sus pies.

Eduardo Galeano, como "mendigo de buen fútbol", seguía los pasos de Diego Armando

Maradona, ese que tenía la "insoportable responsabilidad de trabajar de dios". Pero no ocurrió.



Le puede interesar: (Los 60 años de Diego Maradona, un ídolo que sigue en la lucha

)



"El peor pata de palo", como se definía el escritor y periodista uruguayo, y el futbolista más amado y odiado a partes iguales en todo el mundo, tan amigo de la pelota como de la polémica, que este viernes cumple 60 años, habían acordado reunirse en la capital argentina.



"No, no se vieron, porque arreglaron un encuentro en Buenos Aires, pero no pudo ser", explica a Efe Helena Villagra, viuda de Galeano (1940-2015),



Acá, algunos mensajes de famosos para el astro argentino.