Videos muestran la locura en Anfield por clasificación del Liverpool

¡Y no era para menos! Remontarle un 0-3 al Barcelona, de Lionel Messi y compañía, en una semifinal de Champions League no se da todos los días. El escenario no podía ser otro que el mítico estadio de Anfield Road, que este martes, más que nunca, fue un auténtico ‘infierno’ para los jugadores del equipo catalán. Así vivieron los aficionados los cuatro goles que representaron el 4-3 global en la serie y el paso a la final.

Anfield Road. You’ll Never Walk Alone. El fútbol. Eriza la piel. El Liverpool de Klopp, un equipo de época. pic.twitter.com/Wwkd3Zr4hO — Matías Baldo (@matiasbaldo) 7 de mayo de 2019

Desde los momentos previos al decisivo encuentro, los hinchas de los ‘reds’ mostraron su apoyo a la causa, una misión que para muchos parecía imposible, pero que terminó cumpliéndose. Una histórica remontada.

La forma no podía ser otra que una aplastante goleada 4-0 que reflejó el amplio dominio de los dirigidos por Jürgen Klopp durante los 94 minutos que se jugaron. Otra fiel muestra que en el fútbol no hay nada escrito.

"YOU MAY SAY I'M DREAMER'#ChampionsxFOX Vean cómo llora este aficionado, y es que ahora suena 'IMAGINE' de John Lennon; la letra lo amerita:



"Pensarás que soy un soñador"



No Liverpool, no es un sueño pic.twitter.com/A2poBBv7Ui — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 7 de mayo de 2019

Los héroes de la épica noche en Anfield fueron el delantero belga Divock Origi y el mediocampista holandés Georginio Wijnaldum, que se despacharon con dos goles cada uno. Máxima contribución a la victoria final.

El festejo del histórico triunfo del Liverpool en Anfield. Emocionante. You'll never walk alone @marca pic.twitter.com/AkI5Ke4yCv — MARCA Claro Argentina (@MARCAClaroARG) 7 de mayo de 2019

El mundo de fútbol, por lo menos por hoy, entonará el famoso cántico de los aficionados del Liverpool: ‘You will never walk alone”; porque los ‘reds’ frente al Barcelona, ganaron, remontaron, clasificaron y no caminaron solos.