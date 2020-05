Los videos clave con los que Villa se defiende de su expareja

El jugador colombiano Sebastián Villa ratificó su contradenuncia contra su exnovia Daniela Cortés, que lo había denunciado por maltratos físicos y agresiones que le causaron hasta la pérdida de un embarazo el año pasado.

El actual jugador ofensivo de Boca Juniors sostuvo que su expareja lo extorsionó, le robó dinero por "rabia y "celos" en lo que significó la ratificación de su contradenuncia.

Según sentencia Villa, todo este problema comenzó cuando su representante, Rodrigo Riep, le confirmó que tenía listo el departamento para que se mudara debido a la mala convivencia de la pareja.



Sobre la supuesta pelea del lunes pasado a la noche, primero denunciada por Cortés a través de su cuenta de Instagram y luego ante la Justicia, Villa también contó una versión totalmente diferente.



El jugador de 23 años nacido en la ciudad de Bello (Antioquia) sostuvo que la disputa comenzó cuando su representante Rodrigo Riep le confirmó que tenía listo un vuelo privado a Medellín y un departamento para que se mudara por la mala convivencia de la pareja.



"Termino de empacar y me voy hacia la parte de abajo, donde le hago una llamada a la mamá, donde le dice que me dejen en paz, que no me pegue más. En ese momento Daniela me dice que le de 12.000 dólares para irse en un vuelo privado. Ella me dice que si no le daba ese dinero iba a publicar lo que publicó y dañar mi carrera. Y que le diera los 50.000 dólares acá y 100.000 en Colombia", expresó Villa según relata el portal de TyC Sports.



Y en medio de estas declaraciones aparecieron tres videos en los que supuestamente se ampara Villa para mostrar su inocencia. En ellos se pueden ver a la mamá de Cortés diciéndole que se calmara y a la expareja no dejándolo salir del cuarto y golpeándolo.

Sebastián Villa declaró ayer ,su defensa aporto una serie de videos.

En el 1° se escucha una charla telefónica de Cortes con su madre

"Déjalo en paz,te lo suplique! me vas a mandar al cementerio! si no te quiere hablar no le hables" le dice en un momento de la comunicación 👇 pic.twitter.com/Ypv4vw2HkS — Luis Fregossi (@LuisFregossi) May 8, 2020

En el último video que aporta la defensa de Villa a la causa el jugador denuncia que Cortés lo agrede con un golpe en la espalda.

Está serie de videos fueron aportados a la justicia en la declaración de Villa

La causa sigue si curso en la fiscalía de Esteban Echeverría pic.twitter.com/bzeHxX4lF5 — Luis Fregossi (@LuisFregossi) May 8, 2020

Segundo video que aportó la defensa de Sebastián Villa a la causa .

El jugador declara que no agredió a Cortés y que su ex pareja no le dejaba salir de su vivienda 👇 pic.twitter.com/DshJAS5cLs — Luis Fregossi (@LuisFregossi) May 8, 2020



