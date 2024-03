Video | Vinicius rompe en llanto en rueda de prensa y se confiesa: 'Siento menos voluntad de jugar'

Vinicius, estrella del Real Madrid y de la selección de Brasil, es uno de los principales embajadores del mundo del fútbol en la lucha contra el racismo, después de varios episodios reprochables que ha sufrido en estadio de España como el Mestalla de Valencia.

Al brasileño en diferentes ocasiones le han hecho mímicas y sonidos de mono, intentando que caiga en las provocaciones y se salga de sus cabales. Estas situaciones lo han llevado a recibir sanciones por parte de los árbitros que en algunas ocasiones lo castigan a él por sus reacciones.

Vinicius Junior Foto:José Jordán. AFP Compartir

Antes del partido amistoso entre el seleccionado de Brasil y España de este martes en el estadio Santiago Bernabéu, Vinicius habló del tema de racismo y en medio de las lágrimas confesó que ha pensado en abandonar el fútbol.

Llevo estudiando muchos años el racismo y cada vez me siento más triste y con menos voluntad de jugar

"Estoy aquí y entiendo de lo que se habla en los partidos, de cuando juego mal, porque tengo muchas cosas que mejorar. Llevo estudiando muchos años el racismo y cada vez me siento más triste y con menos voluntad de jugar", afirmó en la rueda de prensa en la que explicó: "Saco fuerzas de mi familia y de los fans que me piden que siga luchando. Me siento apoyado por los jugadores, cada vez hay más personas hablando de esto. Espero que en el futuro haya menos y que la gente no tenga que vivir situaciones como estas".

Además, el astro del Real Madrid, que llegó muy joven a España, reveló que en algunas ocasiones ha pensado en abandonar La Liga por estos temas de racismo que acusa, pero fue enfático en afirmar que sería una victoria para los desadaptados su salida.

Acto de apoyo a Vinicius Jr. Foto:Rodrigo Jiménez. EFE Compartir

He pensado tanto de salir de LaLiga... Pero si lo hago, le daría la razón a los racistas

"He pensado tanto de salir de LaLiga... Pero si lo hago, le daría la razón a los racistas. Voy a seguir luchando y jugando en el mejor club del mundo, ganando títulos, marcando goles para que las personas tengan que ver más veces mi cara. Siempre los racistas son minoría. Soy un jugador atrevido, que juega en el Real Madrid, que gana muchos títulos, es muy complicado. Voy a seguir firme y fuerte porque el presidente y el club me apoyan para que pueda seguir aquí", señaló.

Sobre las denuncias hechas a los organismos que controlan el fútbol dijo: "Creo que es muy triste, con cada denuncia, me siento más triste. El racismo verbal hacia los negros es algo que pasa muchísimo, no solo en España, también en el resto del mundo. A mi padre también le costaba mucho trabajar, siempre que había que escoger entre él y un blanco, escogían al blanco. He luchado mucho, pero nadie me está apoyando. Cada día lo noto y me siento más triste por esto. Me han escogido porque es una causa por la que estoy luchando para que en el futuro próximo no le vuelva a pasar a nadie".

Y agregó: "Lo que más me frustra es la falta de castigo, que toda la gente que insulta se vaya de rositas. En Barcelona se archivó un caso y me parece que sería importante que se castigara porque, así, la gente tendría miedo y podrían empezar a educar a sus hijos para que no digan esas cosas. No acuso a los niños porque yo tampoco entendía lo que era el racismo cuando era pequeño".

Vinicius, en partido contra Colombia. Foto:EFE Compartir

El crac apuntó contra España al ser un país que no castiga el racismo: "Con cada denuncia me siento peor, pero también tengo que seguir apareciendo y dando la cara. He hablado con grandes federaciones, Fifa, Uefa, La Liga... El problema principal es que en España, el racismo no es delito. Eso hace que todo sea más complicado".

Jugar al fútbol es muy importante, pero la lucha antirracista es importantísima

Vinicius señaló que se considera un embajador en la lucha del racismo y que su caso representa al de miles de personas, no solo futbolistas, que combaten contra este cáncer que tiene la sociedad.

"Jugar al fútbol es muy importante, pero la lucha antirracista es importantísima. Quiero que las personas de color tengan una vida normal, como los demás. Si no fuera por eso, me habría rendido ya. Voy a los partidos estando centrado en dar lo mejor para mi club y, a veces, es muy difícil. Solo quiero seguir jugando y que todos tengan una vida normal", indicó luego de romper en llanto.

Dani Carvajal, jugador de la selección de España que comparte vestuario con Vinicius en el Real Madrid, también comentó el tema del racismo que sufre el jugador y explicó que desde el club y su entorno le ofrecen ayuda.

"Es un escenario y un partido idílico para afrontar la lucha contra el racismo. Vinicius lo comentará en su entorno más privado, nosotros le ayudamos en lo que podemos en el vestuario", señaló el lateral derecho español.

Rueda de prensa completa de Vinicius

DEPORTES