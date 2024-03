Video | Vinicius desata la pelea en el amistoso España vs. Brasil: tensión con Morata

Vinicius volvió a ser protagonistas este martes en el estadio Santiago Bernabéu, luego de su rueda de prensa que le dio la vuelta al mundo, en la que lloró al hablar de su lucha contra el racismo.

El astro de 23 años de edad salió con la cinta de capitán en su brazo izquierdo, en el partidazo que protagonizaron el seleccionado de Brasil contra España, un juego que no tuvo nada de amistoso, terminó en empate 3-3 y dejó varias postales polémicas.

Vinicius, jugador de Brasil. Foto:EFE y AFP Compartir

Uno de los más buscados por las cámaras era Vinicius, quien volvió a decir que en España hay discriminación y racismo, y sabía que tenía un encuentro picante y especial.

Y así fue, cuando estuvo en el terreno de juego y cuando se fue sustituido. Vinicius desató la bronca del final en los banquillos tras recriminarle al español Álvaro Morata un trato a un hincha en el estadio Santiago Bernabéu, algunos miembros del staff de Brasil intentaron separarlo, pero él siguió.

Vini intentó ponerle fin a la situación de Morata con el hincha, en ese momento, Pablo Sarabia y otros jugadores de España le dicen que "no se metiera" y es cuando se viene la reacción del brasileño que quería seguir en la discusión.

El astro brasileño empezó a retar al banquillo de España, que venía tenso tras el gesto feo del propio Vini en el gol de Lucas Paquetá, cansados de la actitud empezaron la tangana que terminó con el ingreso de la seguridad para trata de bajas los humos de ambos equipos.

Al final, Vinicius fue tranquilizado por su compañero en el Real Madrid, Joselu, quien le recriminó su actitud y le habló de buena forma. Tras el partido, el técnico de Brasil, Dorival Júnior, fue consultado sobre lo ocurrido y trató de quitarle peso a la pelea.

"Es un hecho natural. Los dos entrenadores estábamos tranquilos, intentando apaciguar ese movimiento inicial. No creo que haya habido ningún tipo de agresión, es natural estar exaltados por el momento, pero considero que ha sido respetuoso. Aunque sí ha habido algún momento más verbal que con acciones. No he visto ningún hecho que haya generado clima de inestabilidad entre los dos equipos", señaló.

DEPORTES