Descomunal paliza en pelea entre hinchas del Betis y Osasuna, video

Osasuna perdió con el Betis 2-1, el domingo pasad en juego de la jornada 11 de la LaLiga EA Sports.

"El conjunto de Navarra quiso ser protagonista desde el inicio, aunque no crearon ocasiones claras de gol. El Betis tampoco fue capaz de generar peligro sobre la portería defendida por Sergio Herrera", escribió eitb.eus.



Y agregó: "Parecía que la primera parte iba a finalizar sin goles, pero no fue así, ya que el equipo local se adelantó en el marcador justo antes de llegar al descanso. William José marcó el 1-0 en el minuto 46 tras batir a Herrera con un remate a centro de Isco".

Los problemas

Pero antes del crucial compromiso los aficionados de ambos equipo se enfrentaron cerca del estadio.



La agencia EFE advirtió que la Policía Nacional investiga una pelea entre ultras del Betis y de Osasuna registrada este domingo en las inmediaciones del estadio Benito Villamarín, antes del partido entre ambos equipos, para esclarecer unos hechos en los que intervino para disolver a ambos grupos violentos y prevé practicar "detenciones en los próximos días".



Y agregó: "Los agentes se incautaron de palos de madera, barras metálicas, un cohete e incluso barras de futbolín".

🇪🇦 Pelea entre Ultras de Real Betis y Osasuna hoy en Sevilla pic.twitter.com/gFjKZdcOiE — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) October 30, 2023



De igual manera, se señaló que la intervención de los policías que estaban cerca impidió que las cosas fueran a mayores.



"La pronta llegada y actuación de las dotaciones policiales, que llegaron al lugar de los hechos en escasos minutos, permitió que el conflicto se disolviera rápidamente, provocando la huída de ambos grupos en direcciones contrarias", asegura el comunicado.

