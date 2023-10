Video: polémica en Copa Libertadores por picante pelea, técnicos casi van a los golpes

Dicen que la Copa Libertadores es única por su alta intensidad en cada partido y el encuentro entre Internacional y Fluminense en la semifinal vuelta en Porto Alegre no fue la excepción, pues ambos equipos dieron el máximo de sus capacidades para quedarse con la gran final del certamen.



Puede ser de su interés: Germán Cano se volvió a vestir de héroe y Fluminense es finalista de la Libertadores

Al final, el que logró la épica clasificación fue Fluminense, que logró remontar un resultado adverso y terminó ganando en Porto Alegre por un marcador de 2-1, gracias a un buen rendimiento de Germán Cano, quien hizo asistencia y le dio la victoria a su equipo.



Sin embargo, una vez el árbitro venezolano, Jesús Valenzuela, pitó el final del partido, en la zona técnica los entrenadores Fernando Diniz de Fluminense y Eduardo ‘Chacho’ Coudet de Internacional, tuvieron un fuerte roce verbal que por poco hace que se fueran a los golpes.



Lea aquí: Huila recibe millonaria multa de la Dimayor por recogebolas que tiró balón al campo

Facebook Twitter Linkedin

Internacional vs Fluminense Foto: EFE

Tras la discusión, integrantes del cuerpo técnico y jugadores de ambos equipos, intentaron alejar a sus entrenadores de la trifulca para que la situación no pasara a mayores y lograran retirarse del campo sin mayor problema.

Coudet vs. Fernando Diniz: picante cruce post partido en la CONMEBOL #Libertadores.



📺 Mirá la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/Yzbn6h65k7 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2023

Picante rueda de prensa

El picante cruce continuó luego de que los equipos abandonaran el terreno de juego. En rueda de prensa, Fernando Diniz habló de lo ocurrido al finalizar el juego y explicó que la pelea se habría originado por Lucho González, asistente de Coudet.



"No voy a entrar mucho en ese detalle. Lucho, su ayudante, me gusta mucho más. Le tengo mucho cariño. Les deseo a él y a Lucho una carrera llena de éxitos", afirmó el estratega brasileño.



Además: Video: árbitro colombiano hace polémico festejo tras eliminación de Corinthians



Por su parte, Eduardo Coudet dejó de lado la polémica y se concentró en el partido: "No es momento de buscar culpables, ni defensa, ni ataque. Como dije al principio, no liquidamos el partido. Generamos mucho, mucho más que el rival y no lo pudimos liquidar. Se me hace muy difícil entender que no hayamos ganado este partido por merecimiento, por todo. Lo merecíamos. Es muy difícil cuando se pierde la ilusión que se tenía. Merecíamos estar en la final".

Facebook Twitter Linkedin

Germán Ezequiel Cano Foto: Andre Coelho. Efe

Por ahora, Fluminense espera rival entre Boca Juniors y Palmeiras, partido que está empatado sin goles tras la ida en La Bombonera.

DEPORTES

Con información de Futbolred

Más noticias en EL TIEMPO