Internacional de Brasil sorprendió al eliminar de la Copa Libertadores 2023 al argentino River Plate, uno de los candidatos al título, y avanzar a los cuartos de final al vencerlo 9-8 en penales y 2-1 en los 90 minutos de un tenso partido disputado este martes en Porto Alegre.

El defensor argentino Gabriel Mercado (70) y el mediocampista Alan Patrick (78) adelantaron a los brasileños, que estaban prestos a liquidar la serie en el tiempo reglamentario, cuando el zaguero paraguayo Robert Rojas (90) descontó y envió la llave a la definición desde los doce pasos.

De no creer

El partido de ida, jugado la semana pasada en Buenos Aires, quedó 2-1 a favor del Millonario. Después de 18 disparos desde el punto blanco, los 'colorados gaúchos' avanzaron en busca de su tercera corona, debido a que a Pablo Solari le anularon el tiro por impactarlo con ambos pies y Rojas estrelló su chute en el travesaño.



"Fue una noche fantástica. Sufrimos, pero esto es Inter, merecíamos clasificar", dijo el portero uruguayo Sergio Rochet, autor del penal del triunfo. Inter chocará en cuartos contra Bolívar de Bolivia, que también sorprendió al eliminar al subcampeón defensor, Athletico Paranaense, en un cotejo jugado en simultáneo en la ciudad brasileña de Curitiba (sur).

Duelo de amigos

La clasificación es un alivio para el DT argentino Eduardo Coudet, quien desde que asumió al once brasileño, el 19 de julio, no había ganado (dos derrotas, dos empates). El Chacho se impuso en un duelo muy disputado a su amigo Martín Demichelis, excompañero como futbolista en el River campeón de los torneos Clausura de 2002 y 2003.



Demichelis sorprendió al alinear de titular a Solari, autor de los dos goles en la ida, y enviar al banco al creativo Ignacio Fernández. Sus intenciones tácticas con ese movimiento no quedaron del todo claras, pues el Millonario se resguardó en los primeros minutos y una lesión del capitán y volante de marca, Enzo Pérez, forzó a que removiera el tablero (39) antes de lo pensado.

Nacho Fernández lo sustituyó, dejando entrever que el DT buscaba controlar la pelota, perdida en medio de los esfuerzos colorados de emparejar pronto la serie en el estadio mundialista Beira-Rio.



Sin grandes chances de gol en ninguna área, las emociones surgieron por cuenta de un supuesto penal cometido por Enzo Díaz contra Fabricio Bustos (36), reclamado con insistencia por los locales. Desde entonces la partida se jugó con revoluciones altas y con River lejos de Rochet, gran figura en Argentina.

Gol de un conocido



Con Rodrigo Aliendro solo en la marca, River perdió el medio campo e Inter se envalentonó hasta emparejar el tablero con un hombre de sangre albirroja: Mercado, que defendió la camisa de la banda roja cruzada entre 2012 y 2016. El lateral convertido en central cabeceó un córner de Wanderson, la pelota se estrelló en el travesaño de Franco Armani y cruzó la línea.



Coudet, aprovechando el empujón anímico, fue por todo al acompañar al voluntarioso atacante ecuatoriano Enner Valencia con otro centrodelantero, Luiz Adriano, con quien tuvo un rifirrafe en el empate 2-2 ante Corinthians el sábado por el Brasileirao.



Pero cualquier eventual tensión se esfumó pronto gracias a un tanto de Alan Patrick con aroma a sepultura: el capitán puso el 2-0 con un cobro de tiro libre que rozó a Leandro González Pirez y descolocó a Armani. Cerca de la eliminación, Demichelis ingresó cartas ofensivas como Esequiel Barco y Agustín Palavecino.



Cuando todo parecía perdido, Palavecino cobró un córner que halló a Rojas entrando de forma aparatosa al área y poniendo la igualdad de la serie in extremis. Inter, sin embargo, se recompuso en los penales y dejó por fuera al único equipo que ha hecho frente al dominio reciente de los brasileños en la Libertadores.

