Video: reviva el doblete de Miguel Ángel Borja con River, el héroe de la victoria contra Rosario

Miguel Ángel Borja salió al rescate de River Plate este domingo y guio al equipo millonario en la victoria 2-1 contra Rosario Central en la fecha 13 de la Copa de la Liga Profesional Argentina ante más de 80 mil almas en el estadio El Monumental de Núñez.

Fue una noche redonda para el colombiano que llegaba al partido algo cuestionado por la poca movilidad que tiene en el frente de ataque y las pocas opciones de juego que le ofrece a sus compañeros para crear sociedades de gol.

Miguel Borja celebra con River. Foto:EFE

Sin embargo, el 'Colibrí' silencio varios rumores del estadio y algunas críticas, firmando un doblete tras 29 años de sequía, no marcaba un gol desde el pasado 9 de marzo en el empate 1-1 contra Independiente del Valle.

Dos goles de goleador

River Plate necesitaba de su goleador y el cordobés de 31 apareció para darle una alegría a su equipo y dejarlo cerca de la clasificación a la siguiente ronda.

El equipo dirigido por Martín Demichelsis perdía desde el 14 del primer tiempo tras el gol de Lautaro Giaconne, pero los cambios en el esquema y de jugadores dieron el golpe de efecto esperado.

El primero de la noche millonaria llegó al 67, Pablo Solari envió un centro a ras de césped y como cazador innato, Miguel ángel Borja anticipó a su marca y mandó el balón a guardar para el 1-0 parcial.

Sobre la recta final del encuentro, volvió a aparecer el 'Colibrí' tras una transición rápida del cuadro local. Borja, solo dentro del área, recibió un balón de Nacho Fernández, y de media volea marcó el segundo de su cuenta personal para el 2-1 final. Gol número 12 del colombiano en este campeonato y el 13 sumando todas las competencias.

Palabras de Borja y elogios a Demichelis

Luego del encuentro, la figura habló en los micrófonos de ESPN sobre la victoria: “Gloria a Dios que se pudo ganar, se le pudo aportar al equipo. Sabíamos que dependíamos de nosotros, seguimos dependiendo de nosotros. Este es un equipo que se está acostumbrando a dar vuelta a resultados y eso es algo muy importante. Creo que lo que vio hoy es muy bonito”.

“Teníamos un rival fuerte en frente. Muchas veces se enfocan solamente en River y dejan de lado que todos los equipos vienen a jugarse una final. Sabemos que este es uno de los recientes campeones del torneo argentino, tienen un plantel muy bueno, y se encontraron con un gol en la primera llegada que tuvieron e hicieron un buen primer tiempo. En el segundo salimos a buscar con más jugadores de ataque, de buen pie, como Nacho, y se dio un buen resultado”, agregó.

Además, Miguel Borja habló de las presuntas peleas o conflictos con el entrenador Martín Demichelis, asegurando que no hay inconvenientes y que su confianza ha sido la clave de su éxito con la casaca de River Plate.

Miguel Borja, con River Plate. Foto:River Plate

“La confianza del entrenador, que me decía que no me saliera del área, que me quedara y lo alargara, que se iban a generar los espacios. Y eso fue lo que traté de hacer. Muchas veces no toco la pelota y me gustaría salir y tocarla, pero son decisiones del entrenador que tengo que respetar. Lo he escuchado y hoy se vio el resultado de lo que me dijo", finalizó.

