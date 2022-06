No pudo ser para los peruanos. El lunes, el cielo gris de Lima se fue oscureciendo conforme pasaban los minutos del partido que podía dar la llave a una segunda clasificación consecutiva para Perú a un Mundial, augurando un mal resultado para el país andino, que, tras fallar un penalti en el repechaje contra Australia, comenzó a llorar por el final del sueño.

"Hemos luchado para llegar hasta acá y, como cualquier equipo, hemos sufrido bastante. No lo sé la verdad, para otra será. Creo que Perú fue mejor que Australia y tuvimos una oportunidad", se lamentó ante la agencia EFE, con lágrimas en los ojos. Kevin Prado, un joven aficionado en el parque Kennedy de Lima.



Silencio absoluto y un sentimiento de decepción y tristeza cayeron también del cielo limeño en cuanto el jugador peruano Alex Valera erró el sexto lanzamiento de la tanda de penaltis. Su fallo, o el acierto del portero Andrew Redmayne, significaba automáticamente el desenlace de un recorrido de ilusión que la selección y la hinchada comenzaron hace años bajo la dirección de Ricardo Gareca".



Las calles de la capital de Perú sufrieron, y mucho, un encuentro en el que no solo hubo ausencia de tantos (el partido llegó 0-0 a su final) ni se presentaron claras oportunidades de goles en ambos equipos. La escasez en el campó provocó que la agonía en la hinchada se prolongara hasta la ronda de penaltis.



Precisamente, en esa fase de desempate, el golero australiano Andrew RedMayne se robó todo el protagonismo por sus extraños movimientos para despistar a los cobradores peruanos. Pero lo que nadie vio fue que RedMayne hizo algo más para 'asegurar' el éxito de su equipo. Una acción que ha sido catalogada en redes sociales como una 'gran trampa' y también como una 'viveza'.



La 'jugada sucia'

Foto: Captura de pantalla de Movistar Deportes, Perú.

Conforme se ve en unas imágenes reveladas por 'Movistar Deportes', de Perú, el duelo en la fase de penaltis se desarrolló también sin la pelota.



El arquero Pedro Gallese, del conjunto inca, tenía en su portería dos botellas con hidratantes. Una de ellas, aparentemente, contenía en su envoltorio una hoja con las notas de las tendencias de los cobradores de Australia.



Precisamente, tras percatarse de ello, el golero RedMayne aprovechó que Gallese se dirigió debajo del arco para tomar el recipiente y lanzarlo detrás de las vallas publicitarias.



Esto, evidentemente, para que Gallese no pudiese consultar su información para guiarse en los cobros.



[#EXCLUSIVO⚠️] La cámara de Movistar Deportes captó el preciso momento en que el arquero de Australia Andew Redmayne jugó sucio contra Pedro Gallese y la Selección Peruana.🇦🇺🇵🇪



Más imágenes a RAS DE CANCHA hoy desde las 9:00 p.m. en #ZonaMixta (003 y 703 en HD). pic.twitter.com/gLCvar6Yix — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) June 15, 2022

En redes sociales, algunos internautas reclaman que hubo una 'gran trampa' por lo ocurrido. Otros lo llaman una 'viveza' más.

