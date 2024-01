Video | Polémico arbitraje en Real Madrid vs Almería: posible gol de mano de Vinicius

El Real Madrid tuvo que pasar aceite para lograr un agónico triunfo (3-2) contra el Almería en el estadio Santiago Bernabéu. Las polémicas arbitrales, un posible gol de mano y Jude Bellingham hicieron el partido de la fecha 21 muy picante.



Inició muy mal el partido para los dirigidos por el técnico Carlo Ancelotti, al minuto de juego ya estaban debajo en el marcador tras un error defensivo de Nacho Fernández, que le cedió el balón a Sergio Arribas, quien asistió a Largie Ramazani para el 1-0 parcial.



Antes de entrar a los vestuarios para el descanso, el Almería volvió a golpear y se fue 2-0 gracia al gol de Edgar González tras un buen remate que venció a Kepa Arrizabalaga.

Real Madrid vs Almería. Foto: EFE

Segundo tiempo lleno de polémicas

Fue un segundo tiempo atípico en el Bernabéu, que silbaba a su equipo por el resultado con el colista de La Liga de España. Sin embargo, el árbitro Hernández Maeso se ganó el protagonismo con tres jugadas que dejaron más dudas que certezas.



En el 56, luego de ver la pantalla del VAR, el juez central cobró penal a favor del Real Madrid por una mano dentro del área de Kaiky. Los jugadores de Almería reclamaron falta en ataque de Rudiguer y Joselu, pero no se consideraron infracciones.



Jude Bellingham se hizo cargo del cobro desde los 11 pasos, y con un tiro al centro del arco descontó y reactivó al público en el Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs Almería. Foto: EFE

Pero poco duraba la alegría del conjunto blanco, Almería anotaba el 3-1 por medio de un ex Real Madid. Arribas se presentó solo ante Kepa y la empujó para ampliar la diferencia.



Pero el gol fue anulado por el árbitro que fue a ver una falta previa al gol. Luego de revisar la jugada en la pantalla del VAR pitó infracción a favor del Madrid y la anotación no subió al marcador.



Sin embargo, la jugada que desató la furia del conjunto visitante y del cuerpo técnico fue el gol del empate del brasileño Vinicius, quien anotó gol haciendo un gesto que dejaba la impresión de que era con la mano.

¡EMPATA EL MERENGUE! Vinicius Jr marca el 2-2 de Real Madrid vs. Almería. ¡Qué final se viene!



📺 Mirá #LaLiga por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/lodMGmZP7V — SportsCenter (@SC_ESPN) January 21, 2024

En un primer momento, el árbitro anuló el gol, pero tras varios minutos revisando la jugada en el VAR le dieron el tanto al Real Madrid que marcaba un 2-2 muy polémico y con un arbitraje que rozaba el escándalo en España.



La agónica faena en el Bernabéu se completó en tiempo de descuento gracias a una jugada hilada por Brahim, quien sacó un centro para la cabeza de Bellingham que asistió a Dani Carvajal, el lateral entró por el segundo palo y la empujó para el 3-1 final.

