Video | Pelea y disturbios en partido América vs. Junior: denuncian violencia contra hinchas

El América de Cali le dio una paliza al Junior de Barranquilla y lo bajó de la nube de la que llegó tras su victoria en Brasil (1-3) contra el Botafogo por Copa Libertadores. La 'mechita' se hizo fuerte de local y goleó a los dirigidos por Arturo Reyes por 4-1 en la fecha 15 de la Liga colombiana.

América de Cali puso presión con su victoria y se metió al grupo de los ocho gracias a los goles de Rodrigo Holgado, Edwar López, Daniel Bocanegra y Cristian Barrios. Los caleños son octavos con 22 puntos.

Junior vs. América Foto:Óscar Berrocal. Agencia Kronos Compartir

Pelea en el Pascual Guerrero

El partido no fue ajeno a la violencia y otra vez unos pocos dañaron la fiesta del fútbol colombiano. Antes del partido entre América de Cali y Junior de Barranquilla, las autoridades decidieron no permitir el ingreso de hinchas visitantes al estadio, por lo que no se podía ingresar con prendas alusivas al equipo 'tiburón'.

Las barras del América de Cali lanzaron a través de redes sociales mensajes amenazantes advirtiendo a todo hincha del Junior para que no se acercara al Pascual Guerrero.

Sin embargo, el juego se vio opacado y tuvo que ser detenido por varios minutos, debido a una pelea que se desató en la tribuna del estadio, donde algunas personas protagonizaron desmanes.

En redes sociales circuló un video en el que un hombre es detenido por la Policía, mientras que en la tribuna se viven actos de violencia y un grupo de aficionados tumban las vallas para enfrentarse a las autoridades e intentar agredir a este hombre que sería hincha 'tiburón'.

En otro costado, un grupo de 15 aficionado se lanzan hacia la pista atlética, pero la Policía logró disuadirlos para que se devolvieran a sus lugares. Según algunas personas que asistieron al Pascual Guerrero, los actos de violencia se sintieron en varias tribunas durante el partido.

Hinchas radicales llevaron a cabo una 'cacería' en las tribunas para encontrar aficionados infiltrados del Junior o a personas que no tuvieron ninguna distinción de cuadro local.

