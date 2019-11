¡Pelea de titanes! Messi y Tite se mandaron a callar

Luego de una fuerte infracción de Lionel Messi a un futbolista brasileño, el entrenador de la selección de Brasil salió de su corralito reclamando la tarjeta amarilla para el capitán argentino. El árbitro neocelandés Matthew Conger no la mostró, pero el astro rosarino se hizo un tiempo para mandar a callarse la boca a Tite. El momento fue registrado por Jordi Bordalba, camarógrafo de Globoesporte, de Brasil.

El entrenador brasileño se refirió a la actitud del futbolista argentino durante la conferencia de prensa posterior al partido, que Brasil perdió por 1-0 con gol del propio Messi.



"Sólo reclamé porque la jugada era de amarilla, y él (Messi) me mandó a callar la boca. Después, yo lo mandé a él. Y se terminó. Si no hay un gran árbitro, él (Messi) te traga. Pero es una situación del partido. Él (Messi) es extraordinario. La Argentina marcaba abajo y buscaba a Messi. Pero aquella jugada era para amarilla y yo tenía razón en reclamar", dijo Tite.

O repórter cinematográfico Jordi Bordalba flagrou o momento em que Messi manda Tite calar a boca. O técnico brasileiro comentou sobre o desentendimento com o argentino -> https://t.co/XgISSBT4dk pic.twitter.com/SEO8dJXA27 — globoesportecom (@globoesportecom) November 15, 2019

Para el DT brasileño tampoco hubo penal para Argentina en la jugada que termina decidiendo el partido. "No vi la jugada de una forma nítida. Sé que hubo comentarios sobre que no fue penal. Para mí no lo fue. Pero felicitaciones a Argentina, que ganó el Superclásico. Pero, si el árbitro es ingles, él habla y dice: 'Siga, siga'", señaló Tite.



LA NACIÓN

GDA