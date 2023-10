¡Insólito! así fue como Dybala pide matrimonio a su novia, con Morata de testigo: video

Después de cinco años de novios, convivencia en Italia y dos hijos perrunos, una de las parejas del espectáculo y el deporte más queridas dará un importante paso en su relación. Con una foto en la cama, Oriana Sabatini anunció, a través de su cuenta de Instagram, que se casa con Paulo Dybala.



A sabiendas de que solo era cuestión de tiempo y tras las constantes indirectas que lanzó la modelo, los seguidores enloquecieron con la propuesta y los felicitaron a ambos por la flamante boda.



“Para siempre”, escribió Oriana junto a un corazón blanco y etiquetó al delantero de la selección argentina en la publicación. Sus palabras estuvieron acompañadas por una foto que lo dijo todo.



En la misma se pudo ver a Oriana acostada sobre la cama, tapándose la cara con la mano derecha. La izquierda, en tanto, estaba extendida hacia adelante y sujetada por Dybala. ¿El gran protagonista de la foto? El brillante anillo de compromiso que se lucía orgulloso en el dedo anular de la cantante.

Dybala le pide matrimonio en una fuente: con sus amigos

Paulo Dybala decidió ir hasta la fuente en la Fontana de Trevi, en Roma, para pedirle la mano a la modelo Oriana Sabatini. En un video grabado por el futbolista argentino Leandro Paredes se puede observar cómo fue el épico momento.



Cuando iban a lanzar lo que aparenta ser una moneda, Dybala se arrodilló y sacó el anillo de compromiso, ante la sorpresa de Oriana, quien no creía lo que estaba viendo. La modelo le dio su sí al delantero de la selección Argentina.



Lo más insólito del momento, aparte de que Leandro Paredes estaba grabando, es que en la parte de atrás del video se ve al jugador español Álvaro Morata, quien se emociona por su amigo.

👀 Se nos casa Paulo Dybala con Oriana Sabatini.



Pedida de mano en la Fontana de Trevi, en Roma.



Joya 💎 pic.twitter.com/0MuNKaMH3v — Soy Calcio (@SoyCalcio_) October 31, 2023

Rápidamente, la publicación compartida recibió cientos de “Me Gusta” y comentarios de sus fanáticos y seres queridos. Una de las primeras en pronunciarse fue la madre de la novia, Catherine Fulop, quien escribió “los amo”, con muchas “o”.



Asimismo, Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico y amiga cercana de Oriana, comentó: “Me muero ¡Felicitaciones!”, mientras que Agustina Gandolfo, mujer de Lautaro Martínez, escribió: “Son muy lindos, felicitaciones”. Asimismo, Zaira Nara, Stefanía Roitman y María Emilia Ferrero, novia de Julián Álvarez, entre otras personalidades, también se mostraron felices por la romántica propuesta.

El argentino Paulo Dybala. Foto: EFE

Paralelamente, los seguidores y fanáticos de la pareja, no dudaron en expresar su emoción ante un anuncio que esperaban hace mucho tiempo. “Ya era hora”; “Por fin”; “Se festeja en el Obelisco”, fueron algunos de los mensajes. “Dios lo que esperaba esto”; “El pueblo lo estaba esperando”; “Al fin, por ustedes sigo creyendo en el amor”, advirtieron otros usuarios de Instagram.



Por su parte, además de la publicación compartida, el propio Paulo Dybala compartió una historia que podría dar indicios de cómo habría sido la propuesta de casamiento. En la foto, se pudo ver a ambos dándose un romántico beso bajo la luz de la luna y en uno de los sitios más emblemáticos de Roma, la Fontana di Trevi. La hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini la replicó en su cuenta y escribió: “Te amo”.

Paulo Dybala y su novia Oriana Sabatini. Foto: Instagram: Paulo Dybala

Si bien el anuncio tomó a todos por sorpresa, lo cierto es que más de uno sabía que era cuestión de tiempo para qué Paulo Dybala le propusiera casamiento a Oriana Sabatini.



La modelo dejó en claro en reiteradas oportunidades que estaba ansiosa por casarse y no tuvo problema en decírselo a su pareja en público. En febrero, la modelo asistió a un casamiento junto a su familia y se quedó con el ramo de la novia. Así como sus propias amigas dijeron “si hay ramo, hay anillo”, los fanáticos le pidieron al futbolista que se pusiera las pilas.





Incluso, hace un par de semanas, los novios compartieron en las redes un juego que hicieron en la intimidad de su hogar. Paulo debía adivinar las preguntas que le hacía Oriana y responderlas correctamente mientras tenía auriculares con la música muy fuerte.

Paulo Dybala Foto: Juan Ignacio Roncoroni. Efe

“¿Cuándo me vas a pedir casamiento?”, arrojó ella entre risas y su novio no pudo evitar echarse a reír. “Esa la entendí”, dijo, pero prefirió evadir la pregunta. No obstante, los fans no se lo dejaron pasar y prácticamente le rogaron al futbolista que sacara el anillo.



Finalmente, la espera llegó a su fin y Oriana Sabatini cumplirá un gran sueño: casarse con Paulo Dybala. Ahora los interrogantes son la fecha y el lugar. ¿Habrá boda en Italia o en la Argentina? ¿O será un festejo doble? Será cuestión de tiempo para averiguarlo.

Con información de La Nación de Argentina (GDA).

