Un golazo de Luis Suárez le dio este jueves la clasificación al Nacional a la final del Campeonato Uruguayo luego de que los dirigidos por Pablo Repetto vencieran por 0-1 al Albion en el estadio Centenario.

A pocos minutos del final y cuando el quinto empate al hilo del Tricolor parecía inevitable, una espectacular volea del número 9 dejó sin opciones al portero rival y le puso broche de oro a la noche de su equipo.



Es que a falta de dos fechas por disputarse, el Nacional no solo se aseguró el primer lugar de la Tabla Anual acumulada -que clasifica a su ganador a la final del campeonato- sino que también volvió a la cima del Torneo Clausura.



Sin embargo, a pesar de esa situación, la hazaña se vio afectada por cuenta de la grave caída de un niño recogebolas, quien, concentrado en su labor, terminó cayendo en el túnel que lleva a los vestuarios.



Por fortuna, el tema no pasó a mayores y por eso su video se hizo tendencia en redes sociales bajo el título de "Me desaparezco".



La grave caída que se hizo viral

Foto: Captura de pantalla

En el ala izquierda del estadio del Albion, el menor vio venir el balón y corrió hacia atrás, con salto incluido, para tratar de agarrarlo.



Sin embargo, no alcanzó a atraparlo y terminó cayendo derecho al hueco que conecta los vestuarios con la cancha.



Por fortuna, el equipo local confirmó que el menor no sufrió ninguna lesión de gravedad.



De hecho, se conoció que Luis Suárez le regaló su camiseta tras el incidente.

En este momento, Nacional acumula 28 unidades, dos más que el River Plate y el Deportivo Maldonado. El ganador de ese certamen se enfrentará en una semifinal al Liverpool, que en el primer semestre del año se quedó con el Torneo Apertura. El que logre el triunfo de ese partido avanzará a la final del Uruguayo. En caso de que sea el

Nacional, se consagrará campeón sin tener que jugar esa segunda instancia.

