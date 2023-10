Video: la furiosa reacción de Neymar tras ser agredido desde la tribuna 

Brasil falló "en cosas que no debió haber fallado" y por eso cedió un inesperado empate en casa 1-1 ante Venezuela este jueves en Cuiabá, en la tercera jornada de la clasificatoria sudamericana para el Mundial de 2026, dijo el seleccionador brasileño, Fernando Diniz.

Consideró un "irrespeto" que un aficionado lanzara un balde de palomitas de maíz a Neymar, cuando el astro se dirigía a los camerinos tras el final del cotejo.

El golpe



El hecho generó malestar en el '10', que habría insultado al responsable, según medios locales.



"Lo desapruebo completamente. Insultar y abuchear, todo bien. Tirar un paquete de palomitas no hace bien a nadie. Es una falta de respeto con quien vino a jugar e intentó hacerlo lo mejor posible", apuntó el DT.



Diniz aseguró que la 'Canarinha' debe ahora concentrarse en ganarle al Uruguay (4º) de Marcelo Bielsa el martes en Montevideo, en el cierre de la ventana internacional de octubre.



"Tenemos que estar preparados para todos los escenarios posibles allá, en Montevideo", sostuvo.

Venezuela celebra su histórico empate contra Brasil en Cuiabá. Foto: Nelson Almeida. AFP



Neymar no se quedó atrás y esta fue su reacción.



“Es algo triste. Muy triste. No vine acá de vacaciones. Y menos a pasear. Vine a hacer lo que más amo, que es jugar al fútbol y defender a mi país”, comentó.



Y agregó: “Nosotros estamos haciendo lo mejor, dando lo mejor, y muchas veces el resultado no llega, algo que el fanático no espera”.



“Ese hincha tiró... No vi lo que fue, sólo noté que me pegó y me quedé muy nervioso. Condeno ese tipo de actitudes. Es malo por el fútbol y para el ser humano. Un tipo que hace ese tipo de cosas no es una persona educada ni va a conseguir educar a sus hijos de la mejor manera posible”, sentenció.

