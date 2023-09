El Houston Dynamo venció 2-1 al Inter de Miami y obtuvo su segunda Copa US Open tras un encuentro caracterizado por su pragmatismo, en el cual sacaron amplio provecho de los contragolpes y de la notable ausencia del lesionado Leo Messi, quien no figuró siquiera en la lista de jugadores disponibles para la gran final.



Desde el inicio, la participación del argentino en este enfrentamiento fue incierta. El club no difundió la lista de convocados, y en la rueda de prensa previa, Gerardo Martino no confirmó su baja.



A pesar de ganar la narrativa, sin Messi y Jordi Alba (también lesionado), el Inter de Miami se vio significativamente mermado frente a un bien estructurado Houston Dynamo.



Gerardo Martino y Lionel Messi. Foto: AFP

Messi y su sufrimiento en la grada

Aunque el capitán de la selección Argentina no jugó, decidió presenciar el partido junto a su esposa, Antonella Roccuzzo, y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, para respaldar a sus compañeros.



Sin embargo, el juego no fue nada tranquilo para la estrella argentina; lo que comenzó en calma terminó en frustración, debido a la derrota de su equipo en la final: sus reacciones se viralizaron en redes sociales.



La cámara que mantuvo su enfoque en Lionel Messi durante todo el encuentro reveló cómo su expresión iba transformándose con cada minuto; inicialmente reflejaba completa serenidad, pero la superioridad del Houston Dynamo le generaba creciente desesperación.

Callender, su doble tapada y la reacción de Messi. Así sufre Leo el partido del Inter Miami. pic.twitter.com/x14Ayd96wz — TyC Sports (@TyCSports) September 28, 2023

Tras el primer gol del equipo contrario, Messi comenzó a mostrar preocupación y la impotencia de no poder influir en el juego se manifestaba mientras se mordía las uñas.



En el minuto 33, cuando el árbitro decretó un penal a favor del Houston, el siete veces Balón de Oro se llevó las manos a la cabeza y lamentó la decisión, expresando su inconformidad a uno de sus acompañantes.

EL PATADÓN DE YEDLIN Y LA REACCIÓN DE LEO



Inter Miami sufre ante Houston Dynamo en la final de la US Open Cup. Así fue el penal que derivó en el 0-2. pic.twitter.com/5uGZj7rDe7 — TyC Sports (@TyCSports) September 28, 2023

Y el segundo gol del equipo de Houston resultó en una de las imágenes más comentadas de la noche. Messi no pudo creer lo cerca que estuvo su arquero de detener el disparo, dejando así una imagen que se viralizó.

¡CAMPANA LO TUVO EN EL FINAL Y ASÍ LO VIVIÓ LEO!



Inter Miami estuvo cerca de la hazaña y Messi sufrió sobre el cierre del partido. Houston Dynamo ganó 2-1 y se quedó con la US Open Cup. pic.twitter.com/ypYqoETfVA — TyC Sports (@TyCSports) September 28, 2023

La última jugada del partido, en la que el Inter Miami buscaba igualar el marcador, evidenció la frustración de Lionel Messi, quien se llevó las manos a la cabeza y cubrió su rostro al no poder creer que su compañero de equipo había fallado el gol.

Con información de EFE

