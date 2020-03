Médicos en Holanda se motivan con el cántico de apoyo al Liverpool

Hoy en día son muchos los homenajes que se les hacen a los médicos de todo el mundo que están trabajando arduamente para tratar los miles de casos positivos por coronavirus. Son unos héroes a nivel mundial y a ellos se les debe dar infinitos agradecimientos.

En medio de este reconocimiento, este viernes se convirtió en viral un video con un poderoso mensaje en un hospital de Holanda, en el que también se encuentran combatiendo esta pandemia.



En las imágenes se puede ver a un grupo de médicos que escuchaban la mítica canción You’ll never walk alone, que además es el cántico de batalla de los hinchas del Liverpool, mientras todos hacían una coreografía se alentaban para seguir adelante en esta lucha.

El video es tan conmovedor que el mismo técnico del Liverppol Jürgen Klopp reconoció que al verlo se le salieron las lágrimas.

O vídeo que fez Klopp chorar.

Equipe médica cantando o hino “You’ll never walk alone” (você nunca caminhará sozinho) no corredor da UTI de um hospital na Holanda. pic.twitter.com/y7XYFwWBxw — Joao Castelo-Branco (@j_castelobranco) March 27, 2020

"Es extraordinario. Me enviaron un video de personas en el hospital a las afueras del área de cuidados intensivos y cuando comenzaron a cantar "You’ll never walk alone" comencé a llorar de inmediato. Es increíble. Estas personas no solo trabajan sino que tienen un buen espíritu”, dijo.



