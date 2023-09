La Selección Colombia hizo sus deberes este jueves en la primera fecha de la eliminatoria suramericana, venció a Venezuela por la mínima diferencia en el Metropolitano de Barranquilla y amplió a nueve partidos el invicto del técnico Néstor Lorenzo al frente del combinado nacional.



Colombia logró llevarse los primeros tres puntos en su largo camino en la clasificatoria al Mundial, gracias al gol del delantero Rafael Santos Borré, quien aprovechó un buen centro de Jhon Arias y lo cambió por gol en el amanecer del segundo tiempo.



El delantero del Werder Bremen se llevó todos los focos de atención por su gol y decidió atender a la prensa luego del silbatazo final del juez central brasileño. Sin embargo, en zona mixta se llevó una sorpresa protagonizada por Luis Díaz.

Rafael Santos Borré. Foto: Guillermo González / Kronos

Luis Díaz, tras bambalinas, se 'roba' el show en zona mixta

Borré se encontraba entregando sus impresiones del juego ante Venezuela ante los micrófonos de varios medios de comunicación, cuando en el fondo, empezaron a sonar algunos ruidos extraños.



En un primer momento, el artillero de la Selección Colombia dejó pasar los sonidos y no le dio mayor importancia, pero ante la persistencia de estos, decidió mirar hacia atrás para saber qué era lo que estaba sucediendo y se llevó tremenda sorpresa.



Detrás de los carteles de publicidad y asomando solo parte de su cara, estaba Luis Díaz haciendo aquellos ruidos extraños que interrumpieron la entrevista. Entre risas, el extremo del Liverpool se retiró de la escena, mientras que el 'Comandante' continuó respondiendo las preguntas de los medios de comunicación con una sonrisa en su rostro.

Con gol de cabeza de Rafael Santos Borré, Colombia inició con pie derecho las eliminatorias al mundial. 🇨🇴



Bonus track- ‘Lucho’ bromeando con ‘la máquina’ mientras atendía medios de comunicación. pic.twitter.com/c33pO1tEpZ — Habla Deportes (@HablaDeportes) September 8, 2023

'Lucho' Díaz se pronuncia ante lo ocurrido entre su familia y Agmeth Escaf

Después de que el juez central finalizara el juego, donde la Selección Colombia ganó en la fecha 1 de la eliminatoria, Luis Díaz fue consultado sobre el incidente de su familia con Agmeth Escaf en zona mixta, y el extremo indicó: "Me estaba comentando mi señora sobre eso, pero todavía no sé nada".



A pesar de que el hecho se hizo viral en redes sociales y generó polémica en torno al congresista, el jugador decidió no agravar el problema y le bajó algunos decibeles, dejando pasar lo ocurrido en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla.

El momento incómodo de Agmeth Escaf en el Metropolitano. Foto: Captura de video

