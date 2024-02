Video: Luis Díaz, picante y clave en triunfo vital de Liverpool para recuperar la punta

El Liverpool volvió a tocar, por varios pasajes del partido, el rock and roll que le gusta a su afición en Anfield Road y se llevó una victoria clave en sus aspiraciones de título en la Premier League: venció 3-1 al Burnley con un gol del colombiano Luis Díaz.



Los dirigidos por Jürgen Klopp llegaban al partido con la presión, luego de la victoria del Manchester City contra el Everton (2-0), que le permitió a los de Pep Guardiola treparse, de forma parcial, a la cima de la Premier League.



Sin embargo, no le pesó a los reds, aunque por momentos no lograron mostrar su mejor juego. Las bajas volvieron a trastocar al equipo de Klopp, que no pudo contar con varias de sus estrellas como Alisson Becker, Ibrahim Konaté, Thiago Alcántara, Dominik Szobozlai y Mohamed Salah.



El peso del ataque recaía en el colombiano Luis Díaz, el uruguayo Darwin Núñez y el portugués Diogo Jota, quienes respondieron a la confianza del entrenador teutón y cada uno puso su granito de arena en la victoria con un gol.

Liverpool Foto: EFE

No inició de la mejor manera el Liverpool, que se vio un poco impreciso y con falta de ritmo en el medio campo y atascado. Pero en el minuto 31 de la primera parte, tras una mejora en su juego, logró abrir el marcador por medio de la pelota parada.



Jota, con su picardía habitual en el área, se desprendió de su marca en el tiro de esquina y con total soledad cabeceó y marcó el primer gol de la tarde inglesa.



La alegría fue efímera, minutos más tarde, el defensor Dara O'Shea marcó el gol del empate 1-1 en Anfield Road y cambió lo que tenía preparado Jürgen Klopp para su equipo en el descanso.

Luis Díaz Foto: EFE

Luis Díaz desbloqueó el partido

La segunda parte comenzó diferente para el Liverpool, que imprimió más presión y obligó al Burnley a jugar cerca de su área. Sobre el 52, el colombiano Luis Díaz desequilibró la balanza y puso a su equipo a ganar con un gol de goleador.



El guajiro merodeó el área, hizo un pique corto para ganarle la posición a su marca y entrando por el primer palo le puso la cabeza a un centro de Harvey Elliot para romper el cerco defensivo propuesto por Vincent Kompany y anotar el 2-1 parcial.

¡LUCHO PONE A LOS REDS EN VENTAJA DE NUEVO! Luis Díaz marca el 2-1 de Liverpool vs. Burnley en el arranque del segundo tiempo.



📺 Mirá la #Premier por #StarPlusLA pic.twitter.com/pweBno6G3k — SportsCenter (@SC_ESPN) February 10, 2024

Es el quinto gol para el jugador de 27 años esta temporada en la Premier League, su anterior tanto fue el pasado 31 de enero en la goleada 4-1 contra el Chelsea.



La faena en Anfield Road la completó Darwin Núñez, quien se elevó y con un giro de cuello impresionante, le dio dirección de gol al balón con su cabeza tras otro centro de Harvey Elliot.



Con el 3-1 en el marcador, el técnico Jürgen Klopp decidió darle algo de aire a su equipo y sacó del terreno de juego al colombiano Luis Díaz, quien se fue entre los aplausos que caían de las tribunas de Anfield.

Luis Díaz Foto: EFE

Victoria clave para el Liverpool en la fecha 24 de la Premier League. Los de Klopp se recuperan de la dura derrota del pasado fin de semana contra el Arsenal y escalan a la punta de la liga con 54 puntos. Manchester City, con un partido menos, se queda con 52 puntos.

HAROLD YEPES

DEPORTES

