Messi es descubierto en Disney: revuelo en Argentina por detalle de sus hijos; video

El astro argentino Lionel Messi ya disfruta de unas largas y merecidas vacaciones, junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro en los parques de Estados Unidos.



Para el futbolista argentino, del Inter Miami, su familia es lo más importante y por eso quiere que se diviertan, por eso eligió el mágico mundo de Disney, en Orlando, Estados Unidos, para empezar a descansar y a distraerse, pues volverá a competencia hasta el 2024.



El astro rosarino volvió en los últimos días a Estados Unidos, luego de su participación en la eliminatoria al Mundial 2026 con la selección argentina. El '10' fue clave en la victoria 0-1 contra Brasil en el estadio Maracaná.

Lionel Messi disputa en balón con Carlos Augusto, de Brasil, en el clásico suramericano. Foto: AFP

No hay muchas imágenes, pues la familia Messi intentó pasar desapercibida: Lionel y Antonela usaron gorras y ropa oscura, pero era imposible no ser reconocido. Eso sí, tuvieron logística suficiente para no ser interrumpidos.



Muchos no entendían el alboroto, pero era claro que Messi, Antonela y sus tres hijos, revolucionaron Disney.

ليو وأنتونيلا في ديزني مع الأطفال 💙 pic.twitter.com/UG4kw8M4r4 — Messi Xtra (@M30Xtra) November 25, 2023

Por ahora, Lionel solo piensa en descansar, conocer y compartir con su núcleo familiar, pues tendrá que presentarse a pretemporada con el Inter Miami el 10 de enero de 2024.

بطل العالم في ديزني مع أنتونيلا و الأطفال💙 pic.twitter.com/feXvUeOq6u — Messi Xtra (@M30Xtra) November 25, 2023

El detalle particular que generó revuelo en Argentina fue la ropa que utilizó sus hijos Tiago y Ciro, quienes portaban una chaqueta de entrenamiento de la selección de Argentina. Además, usaron prendas fabricadas por la marca de su padre.

