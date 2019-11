¡No se lo pierda! La cámara oculta que siguió la pelea Messi-Cavani

Lo que parecía un simple amistoso entre viejos conocidos, dejó de serlo en el cierre de los primeros 45 minutos del enfrentamiento entre la Argentina y Uruguay, en Tel Aviv.

Antes del entretiempo, Lionel Messi mostró en una actitud desafiante ante Edinson Cavani previo a un tiro libre que tuvo el jugador de Barcelona. Pero no quedó ahí: antes de irse a los vestuarios, también tuvieron un cruce dialéctico. El uruguayo pareció invitar al pelear al argentino y éste no se quedó atrás y le respondió: "Cuando quieras".



¿Cómo siguió el tema en el postpartido? El uruguayo prefirió no entrar en polémica. Aunque reconoció que el partido "se picó", no quiso continuar con su disputa con el capitán argentino fuera del campo de juego: "Y sí se picó (con Messi) como es el fútbol, como son los clásicos. Son cosas del fútbol", mencionó.

Embrouille entre Cavani et Messi lors du match #ARGURUpic.twitter.com/nGQAWTDxlM — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) November 18, 2019

"Fue un partido friccionado por momentos. Trancado. Con entradas. Cosas del fútbol, más con sudamericanos. Creo que de los dos hay cosas muy buenas. Nosotros tenemos muchas cosas para mejorar, muchas cosas que venimos haciendo bien. Del otro lado lo mismo", afirmó en la conferencia el atacante del PSG.



LA NACIÓN

GDA