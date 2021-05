La impresionante lesión de Lucas Pratto en Holanda

La imagen de la lesión resultó impactante, suponía una compleja situación. Lucas Pratto tuvo que dejar el campo de juego del encuentro entre Feyenoord y Ajax e inmediatamente fue trasladado a una clínica para que determinen la gravedad de la lesión.

Tan importante fue la dolencia del delantero que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y en la cirugía, los especialistas, advirtieron que la situación era más compleja de lo esperado: el argentino sufrió la fractura del peroné y del tobillo derecho, pero también tiene comprometidos los ligamentos de ese tobillo.



Pratto fue operado en Rotterdam por el cuerpo médico del Feyenoord pero la rehabilitación la realizará en Argentina. Las próximas dos semanas deberá utilizar muletas y luego comenzará con una larga recuperación. Se espera que pueda volver a las canchas dentro de seis o siete meses.



El delantero había ingresado a los 33 minutos del segundo tiempo, pero la lesión se produjo en el instante final del partido, cuando fue a disputar una pelota al piso y en esa jugada se produjo la lesión. “Estaba en el vestuario y solo pude estrechar su mano. No había mucho que decir”, dijo su compañero Bryan Linssen.

El argentino de 33 años no iba a ser tenido en cuenta por el Feyenoord, por lo que a partir de junio debía volver a River. Esta situación cambia el escenario, porque si bien su vínculo con Feyenoord vence el 30 de junio (fue cedido sin cargo y sin opción de compra), el club neerlandés deberá pagará el contrato hasta que pueda volver a jugar.



La experiencia de Pratto en Países Bajos no fue del todo buena desde lo futbolísticos. Apenas jugó 8 partidos entre el torneo principal (Eredivisie) y la Copa, y no anotó goles.



