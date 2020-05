Lo que dijo Óscar Córdoba que podría no gustar a los hinchas de Millos

Últimamente el exarquero de la Selección Colombia y Boca Juniors, entre otros equipos, Óscar Córdoba ha venido participando más y más en diferentes programas deportivos, en los que es panelista y en otros invitado para dar sus opiniones acerca del fútbol.

Algunas de sus opiniones han generado algún tipo de recelo y otras son del agrado del público. Sin embargo, este miércoles Córdoba hizo una afirmación que podría no ser del agrado de muchos hinchas de Millonarios.



En una entrevista en con la cuenta Rincón Capitalino fue consultado por qué le falta al equipo capitalino para poder ser "copero" y mejorar su nivel cuando participe en torneos internacionales.



"Me parece que la chequera es importante. Respeto a los muchachos que hoy en día son parte del plante de Millonarios, pero se están enfrentando con unas chequeras muy poderosas", comenzó con su respuesta el exjugador.



Pero luego llegó la frases contundente de Córdoba en la que hasta que puso a Santa Fe, su rival de patio, por encima del equipo azul. "Millonarios hace mucho tiempo no es trascendental a nivel internacional, entonces no lo tienen como referente. La gente sabe que vienen a jugar a Bogotá contra Millonarios y le tienen más miedo a la altura que a Millonarios y eso no puede ser. Es más, la gente reconoce más a Santa Fe porque viene de ser campeón de la Copa Suramericana hace poco", concluyó.



