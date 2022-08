Kylian Mbappé acaparará buena parte de la atención el próximo domingo cuando el PSG visite al Lille, después de una semana en la que la prensa ha informado sobre las tensiones con otra de las estrellas del equipo, Neymar, que amenazan con dinamitar los objetivos del club parisino para la temporada que acaba de iniciarse.

Cada gesto y movimiento del campeón del mundo en Lille será escrutado después de que Mbappé acaparara los focos por su actitud el pasado fin de semana en su primera aparición de la temporada, tras perderse los dos primeros partidos de liga por arrastrar una sanción del pasado curso.



Pese a marcar en la victoria por 5-2 frente al Montpellier, Mbappé falló un penal y en otra pena máxima pitada después a favor del PSG, no convenció a Neymar a dejarle patear de nuevo desde los once metros.



En medio de esa tensión, un video que lo muestra ignorando a un niño que quería abrazarlo lo volvió a poner en la picota pública.



Inesperada reacción de Mbappé

Aunque no hay precisión sobre la fecha en la que se grabó el video, en las últimas horas se ha hecho viral la escena en la que aparece Kylian Mbappé ignorando a un pequeño fanático que desafió la seguridad e ingresó a un entrenamiento del PSG.



Mientras el francés prefirió dar la espalda al niño, que al parecer ingresó a la cancha para buscarlo a él, Lionel Messi reaccionó de una manera muy diferente a la de su compañero.



El argentino Se acercó al pequeño aficionado que estaba con una persona de seguridad y le firmó la camiseta.



El video empezó a circular cuando se habla de una supuesta mala relación de Mbappé con sus compañeros.



Un desplante que no le perdonan en las redes.

