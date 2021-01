El tremendo error de la defensa que le da la vuelta al mundo

El fútbol da para todo. En el partido entre Llerenense y el Cacereño, de la tercera división de España, ocurrió una jugada, cuyo video le da la vuelta al planeta.

La jugada comenzó con un saque de meta. El golero del Llerenense puso en juego el balón y sus defensas salieron de su área.



Un delantero del Cacereño robó la pelota y marcó el gol. Salió a celebrar con sus compañeros, mientras los rivales le reclamaban a la juez, se quedaron con el brazo levantado pidiendo una infracción, pero no fue así.



Los jugadores desconocieron la regla 16. La International Board, desde el primero de junio del 2019, modificó la norma.



Tras los análisis, se determinó que el defensa puede ingresar al área para recortar la distancia con el portero o el jugador que saque de arco.



Y le da la opción de salir jugando con el balón. De igual manera, advirtió: "Si el libre se ejecutara rápidamente y un oponente no tuviera tiempo para abandonar el área, no podrá obstaculizar ni evitar la ejecución del saque de meta, si bien sí que podrá interceptar el balón cuando ya esté en juego".



Y agregó: "Se permitirá esta última acción dado que el equipo defensor, al igual que sucede en un tiro libre rápido, desea sacar ventaja con la ejecución rápida del saque de meta, y en caso de no conseguirlo, la regla no se la concederá".



"Aquellos jugadores que permanezcan voluntariamente en el área o entren en esta antes de la ejecución del saque de meta no podrán aprovecharse de forma ilegítima de su situación, ni siquiera en el caso de que el saque de meta se ejecutara rápidamente”, se dijo.



Lo anterior indica que el delantero, si se hubiera quedado dentro del área y habría anotado el gol, este sería invalidado, pero el jugador estaba fuera de área, por lo que el tanto es legítimo.

Gol del CP Cacereño ante la AD Llerenense, en el grupo 14B de la Tercera División Extremeña.

Gol de Teto para el @CPCacerenoSAD significando el 0-2. Siendo el gol totalmente legal. Recordamos la norma en los saques de puerta.

