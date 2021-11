James se entrena y responde a las preguntas sobre su ausencia

James Rodríguez era noticia en los últimos días, justamente porque no había noticia sobre él.



Salvo el revuelo por su exótico nuevo color de pelo y alguna imagen junto a su hija Salomé, nada, en sentido estrictamente deportivo, se había dicho en los últimos días.



James jugó contra Brasil y contra Paraguay en su esperado regreso a la Selección Colombia, más allá de los resultados, que no fueron los esperados en las Eliminatorias a Qatar 2022.

¿Y en su club?

James y su nuevo 'look' Foto: Instagram de James

Aunque se dijo que no estaba en el club y que no había noticias sobre su paradero, él mismos alió al paso de todo y subió una historia de Instagram en la que se muestra sobre una bicicleta estática, entrenando a tope. A su espalda, el escudo del Al Rayyan y de fondo el reguetón de siempre.



Vale recordar que James no está disponible para su equipo pues espera una sanción por la expulsión que sufrió el pasado 30 de octubre, en la derrota contra Al Arabi (2-1), juego en el que perdió la cabeza e insultó al juez.



Tres días después se perdió el duelo contra Al Gharafa, en la que ya pagó una fecha. Sin embargo, se espera un castigo más severo por la situación que protagonizó, un tema que extrañamente sigue sin resolverse.



Lo concreto es que James está entrenando, como corresponde, que en Al Rayyan bien que sabe dónde está dando cada uno de sus pasos y que a estas alturas, después de lo que le costó volver a la Selección Colombia, lo último que quiere hacer es aflojar y dar ventajas indeseadas.



Entrena al ritmo de Ryan Castro

JAMES RODRÍGUEZ

Escuchando a RYAN CASTRO.

Compartimos gustos ídolo pic.twitter.com/xuPqzXdm38 — JuanDesign_001🇨🇴🇦🇷🕷️🕸️ (@JuanDesign_001) November 28, 2021

