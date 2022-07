Las vacaciones de Pep Guardiola en Barcelona terminaron. El entrenador catalán, que se encuentra al frente del Manchester City, espera reincorporarse en cuestión de horas al club 'citizen' para ser partícipe de la preparación de la Premier League 2022-2023.

El timonel, que buscará una vez más ser protagonista en la Champions League, dejó la ciudad condal en medio del calor de la gente que lo vio brillar como jugador y entrenador con el Fútbol Club Barcelona.



Sin embargo, en esa ola de afecto, a 'Pep' no se le vio muy cómodo, pues no se dejó tomar ninguna foto con una decena de niños que lo acompañaron en su llegada al aeropuerto. De hecho, a uno, según se puede ver en el registro del momento, prácticamente lo empujó.



El 'empujón' de Guardiola

Pep Guardiola. Foto: AFP

En el registro se le ve al DT llegar a la entrada del aeropuerto, colmada por menores de edad.



La mayoría de niños se acercan para tomarse una selfie con Guardiola, pero él sigue su rumbo.



Es en ese camino que, cuando un niño se le para en frente, el timonel opta por correrlo con una especie de empujón.



"Perdón", murmura Guardiola.



"No te cuesta nada, Pep", le dice otro que tampoco pudo tomarse la fotografía.

