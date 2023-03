El futbolista belgamarroquí del OH Lovaina Sofian Kiyine, de 25 años, sufrió un terrible accidente de tráfico cuando su vehículo chocó a gran velocidad contra una rotonda, voló por el aire y se estrelló contra un gimnasio donde había niñas haciendo deporte.

Terrible accidente de futbolista

Facebook Twitter Linkedin

Grave accidente de Sofian Kiyine. Foto: Capturas de pantalla

Un vídeo de una cámara de seguridad difundido en la cuenta de Twitter de Atlas Sport Media muestra las impactantes imágenes del siniestro, que se produjo hacia las 19.30 horas del jueves en la localidad valona de Flémalle cuando el vehículo circulaba a unos 200 kilómetros hora por un tramo de 90 kms, según medios locales.



Imágenes del interior del centro deportivo muestran destrozos en una cancha de baloncesto donde había niñas haciendo deporte que, "once segundos antes" del accidente, se habían ido al vestuario.



(Además: 'Piqué es una marioneta de Clara': encienden polémica tras separación de Shakira).

Sofiane Kiyine serait dans un état grave après un accident de la route survenu en Belgique. Allah y chafih faisons des douaas pour notre lion de l’Atlas. Les images sont impressionnantes..pic.twitter.com/ORdUrew0OG — Atlas Sport Media (@ATLAS_FOOT) March 31, 2023

'Hemos rozado una catástrofe'

Facebook Twitter Linkedin

Imagen de referencia. Foto: Archivo particular

"Hemos rozado a una catástrofe", declaró al diario 'DH Sports' la alcaldesa del municipio, Sophie Thémont.



La vida de Kiyine no corre peligro, pero el centrocampista ha sufrido varias fracturas, informó este viernes el OH Lovaina en un comunicado.



"Sofian Kiyine fue trasladado al departamento de emergencias del hospital más cercano donde se están realizando más exámenes y no se encuentra en una condición que ponga en peligro su vida. Afortunadamente, ningún otro vehículo o persona estuvo involucrada en el accidente", señaló el club en un comunicado.

Más noticias

EFE