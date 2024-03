Video: Miguel Borja es goleador en Argentina, pero Juan Portilla le quitó el triunfo

Miguel Ángel Borja llegó este sábado al primer lugar de la tabla de goleadores de la Copa de la Liga Argentina, al conseguir su séptima anotación de la temporada con River Plate.

En esta ocasión, el oriundo de Tierra Alta, Córdoba, puso el segundo gol de su equipo en el empate a dos goles contra Talleres de Córdoba.

El gol del delantero colombiano fue a los 38 minutos del primer tiempo, cuando recibió un centro de Ignacio Fernández y cabeceó sin ningún problema hacia el arco rival, dejando así sin chances al portero de Talleres en detenerlo.

Gol de cabeza por parte de Miguel Borja🇨🇴

Con 7 tantos se convierte en el goleador del torneo🔥 pic.twitter.com/yoXXBjVrvV — Facu_inda (@IndaFacu) March 3, 2024

Sin embargo, River no fue capaz de sostener la ventaja de dos goles que logró en la primera etapa y tuvo que conformarse con el empate. Ramón Sosa, en el minuto 61, y el colombiano Juan Camilo Portilla, en el 76, igualaron el partido para Talleres.

🔥🇨🇴Primer GOL de Juan Camilo Portilla con la camiseta de Talleres 🇦🇷 pic.twitter.com/Pgc66q9NPa — Julián Capera (@JulianCaperaB) March 3, 2024

Fue la primera anotación del mediocampista colombiano, que llegó a Talleres a comienzos de año, procedente de América de Cali.



“Fueron dos tiempos totalmente diferentes. Ellos, con la urgencia y la necesidad de buscar el resultado, tuvieron las opciones más claras en el segundo tiempo. Se encontraron con el empate, nos queda bronca por ir ganando 2-0 y no mantener el resultado. Nos tiene que servir de experiencia para lo que viene", dijo el portero de River, Franco Armani, citado por el diario La Nación.



"Talleres es un equipo muy competitivo. Hay muchas cosas por corregir. Trataremos de no volver a hacer el miércoles el segundo tiempo que hicimos. Lo importante es que no se perdió. Se sacó un punto. Es una cancha muy difícil”, agreó el arquero.



DEPORTES

Con Futbolred

Más noticias de Deportes