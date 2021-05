Ruge Falcao: nuevo gol con Galatasaray

Los goles del colombiano Falcao y de Arda Turan proporcionaron el triunfo ante el Beskitas al Galatasaray (3-1), que vuelve a la puja por el liderato de la Liga de Turquía que mantiene su rival, con tres puntos de ventaja, a falta de dos jornadas para el final.

El conjunto de Fatih Terim se mantiene en la tercera plaza a un punto del Fenerbahce, que ganó en el campo del Ankaragucu (2-1) y a tres del líder, el Besiktas.



Falcao formó parte del once inicial de Fatih Terim por primera vez desde que fue sometido a una doble operación facial hace un mes aunque fue el neerlandés Ryah Babel el que adelantó al Galatasaray en el estadio Turk Telekom a los once minutos.



Rachid Ghezzal empató para el líder, el Besiktas, al borde del descanso y en el tiempo añadido de la primera mitad llegó el tanto de Falcao que fue clave. Un agarrón dentro del área de Atiba Hutchinson fue sancionada con penalti. No falló Falcao desde los once metros y su equipo llegó con ventaja al intermedio.

Beşiktaş'a gittiği her takımda gol atan adam FALCAO 💯💯💯🦁🦁#SaldirGALATASARAY pic.twitter.com/MBuzXnvFTJ — Siraç 🍁 (@561Sirac) May 8, 2021

