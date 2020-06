Gol colombiano en el retorno de la Liga de España

Un gol del defensa colombiano Bernardo Espinosa, al final del primer tiempo, y otro del delantero chino Wu Lei, al comienzo de la segunda mitad, dieron un claro triunfo al Español sobre un Alavés que se derrumbó tras la expulsión del meta Dani Pacheco, por unas manos fuera del área en el minuto 19.

Los tres puntos dan aire a los pericos, últimos en la clasificación y que confían en remontar en este tramo decisivo. El Alavés se deshizo tras la tarjeta roja al meta y no chutó entre los tres palos en todo el choque.



El anfitrión firmó un monólogo e insistió en ampliar el marcador hasta los compases finales. El partido arrancó sin dominio claro. Ambos conjuntos mostraban más hambre que orden en un encuentro atípico, sin aficionados debido a las restricciones por el coronavirus.



Más allá de una acción del argentino Calleri, que estuvo cerca de robar el balón a Pacheco en el primer minuto, no hubo ocasiones claras. En el minuto 19, el portero volvió a ser protagonista. De forma inexplicable, el meta atrapó un balón con las manos fuera del área y fue expulsado.



Edgar dejó el terreno de juego y entró Roberto, un antiguo conocido de la afición blanquiazul. En cualquier caso, el partido era ahora muy favorable para el Español, contra diez.



La presencia del anfitrión en el área rival era mucho mayor ahora. Wu Lei era uno de los más activos: incluso marcó un gol, anulado por hacerlo con la mano, y en la siguiente jugada intentó un tiro cruzado ante Roberto, sin éxito.



Era un monólogo el Español. Antes del descanso, los catalanes disfrutaron de una doble ocasión muy clara: disparo de Dídac que rechaza el portero y Embarba lo intentó de nuevo con una chilena.



Los de Abelardo Fernández querían hacer daño antes de irse a los vestuarios para decantar claramente el choque. El premio lo recogió Bernardo en el tiempo añadido de la primera mitad. El defensa remató de cabeza un centro de Adrián Embarba y en esta ocasión Roberto no pudo evitar el 1-0.

Gol del Colombiano Bernando Espinosa pic.twitter.com/BjpKRVYcUY — Amor eterno Santa Fe 🦁 (@aguichon1995) June 13, 2020

Era, hasta ahora, el mejor guion posible para los blanquiazules y una pesadilla para el Alavés, que tras la expulsión no había pisado el área rival. Wu Lei aceleró el desarrollo de los acontecimientos con el segundo tanto justo en la reanudación.



El extremo chino remató un pase en profundidad de Embarba y allanó el camino. La insistencia blanquiazul prosiguió. El equipo, colista de Primera división, quería demostrar a su afición ausente que tienen argumentos para creer en la permanencia, aunque el partido acabó sin más sorpresas.



EFE