Video | Escalofriante falta en España le abre la tibia a un futbolista en pleno partido

Amorebieta y Albacete igualaron 1-1 este domingo en Lezama en un partido parejo entre ambos equipos, con un tiempo para cada uno, goles de Unai Bustinza en propia; sin embargo, el resultado pasó a segundo plano tras la escalofriante imagen que dejó una fuerte falta sobre Eneko Jauregi.



Puede ser de su interés: 'Supermán' López volvió con un antiguo equipo: así prepara su regreso, video

Sobre el minuto 11 del segundo tiempo, el delantero fue fuerte a disputar un balón suelto con el central brasileño Kaiky Fernandes, con la mala fortuna que uno de los taches se clavó en su pierna.



El defensor le perforó la tibia de su pierna izquierda con los tacos de sus guayos y le produjo un corte escalofriante. Tras la entrada, Jauregi se bajó la media y se dio cuenta de la gravedad de la falta y de la profundidad de la herida.



Le contamos: Otra tragedia en el atletismo mundial: muere campeón al desplomarse en la meta



Los médicos ingresaron al terreno de juego, ante la impresión de varios futbolistas, y el español tuvo que ser sustituido: no alcanzó a jugar 15 minutos de partido, ingresó al inicio del segundo tiempo.

Si los futbolistas profesionales llevaran espinilleras de las de toda la vida, no pasarían como éstas. Pero se ha puesto de moda llevar las mierdas que llevan actualmente. pic.twitter.com/rUUzitqamL — Padrelardo (@Padrelard0) February 26, 2024

"Una profunda herida en la zona pretibial de la pierna izquierda. Después de una primera cura de los servicios médicos del club en el propio campo, el delantero fue trasladado al hospital. Tras su revisión en quirófano, se le realizó sutura interna y externa para cerrar la herida", fue el parte médico del Amorebieta sobre la lesión del artillero.



El futbolista español estará cerca de dos meses de baja por la lesión en su tibia. "Cuando lo vi, simplemente le pregunté al doctor si así no podía seguir jugando" dijo Eneko en una entrevista con el diario El Correo.



"Cuando me dijo que no, pues ya lo acepté y me fui cagándome en todo", explicó el jugador que, increíblemente, se fue cojeando al vestuario y sin grandes señales de dolor."Todo el mundo me ha comentado lo mismo hoy, ahora esperar a lo que cueste cerrar y todo. Espero que poco", dijo tras los trece puntos de sutura que recibió.

DEPORTES