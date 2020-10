Video: Falcao elogia a niño que narra goles de la Selección

Radamel Falcao García despierta emociones, pero no se pierde una y elogió a un niño que cantó un gol de la Selección Colombia.



En los 30 segundos que el pequeño se dedica a describir un gol y la jugada imaginaria que lo antecede, se nota una condición natural para entonar, lo cual ha causado gracia entre los usuarios de las redes sociales.



Hasta el momento no se conoce el lugar exacto en el cual reside el pequeño, ni tampoco su nombre.



El delantero, que anotó el gol del empate 2-2 de Colombia sobre Chile el pasado martes en el segundo partido de la eliminatoria al mundial de Catar 2022, se refirió al hecho del canto del gol en su cuenta de Twitter.



"Que gran talento. Como para escucharlo en el próximo partido de Eliminatorias", escribió el goleador samario del Galatasaray.

Que gran talento. Como para escucharlo en el próximo partido de Eliminatorias. https://t.co/ZGSDdB9lfd — Radamel Falcao (@FALCAO) October 15, 2020

