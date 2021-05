Agüero falla un penalti insólito y se disculpa en Twitter por su error

El argentino Sergio 'Kun' Agüero falló un penalti, lanzado al llamado estilo 'panenka' que detuvo sin problemas el portero Edouard Mendy, en el tiempo añadido de la primera parte del partido que disputan el Manchester City y el Chelsea.

Una falta dentro del área de Billy Gilmour sobre Gabriel Jesús fue sancionado como penalti por el árbitro. El argentino cogió el balón y al llegar al punto de tiro picó suavemente el balón. El meta del Chelsea, que no se movió de su sitio, detuvo la pelota con una mano.



Agüero presentó disculpas a la afición por su error. "No puedo menos que pedir disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico y a la afición por el penal de hoy. Fue una mala decisión y me hago responsable", escribió en Twitter.

No puedo menos que pedir disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico y a la afición por el penal de hoy. Fue una mala decisión y me hago responsable. — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) May 8, 2021



EFE

