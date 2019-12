¡El enorme ridículo de David de Gea con Manchester United!

Watford, colista de la Premier y que solo había ganado uno de los diecisiete partidos que había disputado, ganó al Manchester United (2-0) en el regreso del francés Paul Pogba a los terrenos de juego y en una tarde negra para el meta español David De Gea.

Es Nigel Pearson el técnico actual del Watford que comenzó la temporada con Javi Gracia al que sustituyó el también español Quique Sánchez Flores. Ningún cambio funcionó hasta ahora.



La visita a Vicarage Road del Manchester United supuso el reencuentro con el triunfo del colista, cuyo único triunfo en la Premier fue el 8 de noviembre pasado, en el campo del Norwich.



Contra el Manchester United consiguió su primera victoria como local el Watford, que aprovechó su buen arranque de la segunda parte para superar a un rival en horas bajas a pesar de que no perdía desde el 2 de noviembre cuando cayó con el Bournemouth.

INSISTO, si De Gea tuviera pies en lugar de manos, sería el mejor portero de la historia.



VAYA FALLO, otra vez... 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/tnksV8XqtX — Juego Balón (@sirjuegobalon) December 22, 2019

Una mejoría ficticia de los reds, que carecieron de capacidad de reacción cuando una falta lateral cabeceada por Chistian Kabasele fue aprovechada luego por el senegalés Ismaila Sarr, que remató flojo, alto y que contó con un error de bulto del español David De Gea, al que se le escapó la pelota de las manos.



Cuatro minutos después, en el 54, una falta dentro del área de Mason Greenwood a Ismaila Sarr fue sancionada como penalti.



Troy Deeney no falló desde los once metros. El técnico Ole Gunnar Solskjaer recurrió a Pogba, que no jugaba desde que se lesionó el 30 de septiembre contra el Arsenal. No causó efecto en su equipo.



Tampoco la entrada a falta de un cuarto de hora de Juan Mata ante Scott McTominay. El Watford amarró el triunfo y amplió sus esperanzas de salvación. Seis puntos le alejan aún de la permanencia.



El United, que ha sumado un punto en sus dos últimos partidos, está octavo en la tabla. Fuera de los puestos europeos.



EFE