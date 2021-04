Con este golazo de Villa, Boca ganó en la Copa Libertadores

Boca Juniors se impuso 0-1 en su Bolivia a The Strongest en partido válido por el Grupo C de la Copa Libertadores, un triunfo que no conseguía desde hace 51 años en los 3.620 m de altitud de esta ciudad.



El gol del triunfo fue marcado por el colombiano Sebastián Villa, quien recibió un balón largo por el sector izquierdo en contraataque y después de enganchar varios defensores bolivianos, marcó de pierna zurda al primer palo.



La última vez que el equipo azul y oro venció en La Paz fue en febrero de 1970 ante Bolívar, al imponerse por 3-2 en la fase de grupos de la Libertadores de ese año.



Por la próxima fecha de la Libertadores,

Boca Juniors recibirá en La Bombonera el 27 de este mes a Santos de Brasil, mientras que The Strongest visitará al ecuatoriano Barcelona en Guayaquil.

otro ángulo del golazo de Sebastián Villa#VamosBoca pic.twitter.com/uqpTw7q9Zc — Boca Jrs. Gol (@BocaJrsGol) April 21, 2021

