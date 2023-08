En la madrugada de este martes 8 de agosto, las mujeres de la Selección Colombia hicieron historia, tras vencer 1-0 a Jamaica, las 'Superpoderosas' le dieron, por primera vez, la clasificación a los cuartos de final al país.



Gracias a un golazo de Catalina Usme, la máxima goleadora del combinado nacional llevó a un nuevo nivel el deporte, el video de su anotación se hizo rápidamente viral en las redes sociales.



Gol Catalina Usme, Selección Colombia derrotó a Jamaica y se instauró, por primera vez, entre las 8 mejores selecciones del Mundial FIFA de mayores. #FIFAWWC pic.twitter.com/AmTUc29xOY — pedreros23 🌎 (@pedreros23) August 8, 2023

“Se me pasan tantas cosas por la cabeza que no puedo describir lo que estoy sintiendo”, dijo Usme al final del partido. “Son años de amar esto, de luchar, de todo, de caídas, de volver a levantarse y hoy conseguir un paso a una instancia tan importante… Dios es increíble con nosotros”, agregó.



¿Cuándo juega Colombia el partido de cuartos de final?



El próximo rival de Colombia será Inglaterra, que también superó un durísimo reto al eliminar a Nigeria. El partido terminó 0-0 en los 90 minutos y en el alargue y luego, las inglesas lograron la clasificación en lanzamientos desde el punto penalti.



Será la segunda vez que Colombia e Inglaterra se enfrenten en una Copa del Mundo femenina de mayores. Ya lo hicieron el 17 de junio de 2015, en el último partido de ambos equipos en la fase de grupos del Mundial de Canadá.



El próximo partido de la Selección será este sábado, en el estadio de Australia, en Sidney, a partir de las 8:30 p. m., hora local (5:30 de la mañana en Colombia).

