El mal momento de Zidane: lo tumbaron en el Real Madrid

El técnico del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, vivió el partido contra el Celta de Vigo con mucha intensidad. Desde la raya técnica dio instrucciones una y otra vez para que sus jugadores recibieran el mensaje y pudieran ganarle a su rival.

Sin embargo, este domingo el Real Madrid no tuvo su mejor partido y no pudo tumbar esa defensa tan férrea que plantó en el estadio Santiago Bernabéu, en la que se destacó el zaguero colombiano Jeison Murillo. Terminaron empatando 2-2.



Y en medio del desespero por no poder llevarse la victoria y quedar con una diferencia de tan solo un punto contra su perseguidor, el Barcelona, con quien están en el cabeza a cabeza por la Liga, Zidane vivió un feo suceso.



En una jugada muy luchada y de fricción, un futbolista del Celta de Vigo se fue cayendo al suelo y en medio de este tumbó sin querer a Zidane, quien no pudo evitar este choque y terminó en el suelo.

Piscinazo de Zidane, Aidoo toca balon pic.twitter.com/jezIOo2wAw — Aspas On Fire 🔥 (@AspasOnFire) February 16, 2020

