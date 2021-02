James le da las primeras clases de fútbol a su hijo Samuel 

James Rodríguez dijo recientemente que no quería que su hijo fuera futbolista, sin embargo, no desaprovecha oportunidad para ponerlo a jugar a la pelota.



Este jueves publico un divertido video en el que juega balón con Samuel, en la sala de su casa.



(Le puede interesar: La razón por la que James no quiere que su hijo sea futbolista)



El niño, feliz, sigue los movimientos precisos de su papá, que hace jueguito con el balón.

Así pasa estos días James, mientras fue suplente en el partido del Everton contra el Leeds, el miércoles, en una suplencia inexplicable, por ahora.



Se espera que el colombiano esté de regreso este sábado, cuando el Everton enfrenta al Manchester United.



(Lea además: Análisis: por qué James se quedó por fuera del partido contra el Leeds)

DEPORTES