Falso Toni Kroos aparece de parranda: verdad del video cantando éxito de Diomedes Díaz

Las canciones de Diomedes Díaz quedarán para la eternidad en Colombia, millones de personas siguen escuchando los éxitos del 'Cacique de la Junta' que ayudó a impulsar el vallenato en el panorama internacional.



Son varios los famosos a los que se les ha visto entonar las canciones de Diomedes Díaz. Sin embargo, en las últimas horas apareció un video en el que se ve, supuestamente, al alemán Toni Kroos cantando 'Tira la primera piedra'.

Toni Kross, otro de los que estrenan auto en el Real Madrid. Foto: Prensa Real Madrid

“Es difícil tenerte contenta, quisiera saber que es lo que piensas porque veo que esta quimera me robó la calma, ya no aguanto otra pelea, me dices cosas muy feas, se marchita mi esperanza, en cambio, tú no recuerdas. Si me has causado una pena, eso no tiene importancia, tu imaginación es la que vale, yo soy el infiel irresponsable, bonitas son tus palabras, si no te amara, si no te amara, yo sé que no estuviera aquí, pero te amo”, se escucha entonar al supuesto jugador del Real Madrid con un español claro.



Las imágenes se hicieron virales en las redes sociales. “Con sentimiento compadre!!, así canto el futbolista alemán Toni Kroos la canción tira la primera piedra”, título un medio de Valledupar que dejó entrever que el teutón estaba cantando a grito herido el éxito escrito por Fabián Corrales y entonado por Diomedes Díaz.



Pero, para la mala suerte de los seguidores de Diomedes Díaz, no se trató de la estrella del Real Madrid en una fiesta vallenata.

A pesar de que tenía los tatuajes y el parecido físico, se trata de Sebastián Lopera un 'influencer' que decidió grabar un video con sus amigos y publicarlo en su perfil de TikTok.

