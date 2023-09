El pádel es la nueva apuesta del astro luso Cristiano Ronaldo, que forma parte de un consorcio que desarrollará y construirá una ciudad dedicada a este deporte en Portugal, un complejo que supondrá una inversión de cinco millones de euros y que deberá estar terminado a principios de 2025, pero no s lo único que desvela al jugador.

La "Ciudad del Pádel", que se construirá en Oeiras, a las afueras de Lisboa, será un "punto de referencia y una tarjeta de visita" para esta modalidad en Portugal y "contribuirá a hacer aún más fuerte el camino de la formación y de las selecciones", explicó a EFE el presidente de la Federación Portuguesa de Pádel (FPP), Ricardo Oliveira.

Conmovedora imagen

La Federación anunció esta semana que el emprendimiento será construido por una sociedad formada por Lusofinança Lda, cuyo accionista mayoritario es el empresario Filipe de Botton, ex representante del Banco Sabadell, y CR7, S.A, compañía encabezada por Cristiano.



La implicación de Cristiano y de la marca CR7 "añade un valor extraordinario al pádel nacional", señaló el presidente de la FPP, que espera "poder capitalizar con una creciente inversión de las marcas en su desarrollo"



Pero Ronaldo tiene un gran corazón, eso lo ha demostrado en varias ocasiones, pero esta es muy especial.



En una magnífica noche de Cristiano Ronaldo conoció a una niña ciega de Nasrallah y le regaló el balón.



"No puedo creer que estás acá", le dijo la niña, a quien el futbolista abrazó.



"Estoy aquí solo por tí"; le repitió, mientras el portugués no se negó a nada.

