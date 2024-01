¡Qué golazos! Vea los primeros goles del 2024 que van derecho al premio Puskas (video)

El pasado lunes, en Londres, se llevaron a cabo los premios The Best organizados por la Fifa, ceremonia a la que no asistió el astro argentino Lionel Messi, quien se quedó con el galardón a mejor jugador del 2023.



Uno de los premios que se llevó los focos de atención fue el reconocimiento al mejor gol del año. El premio Puskas se lo llevó este año el brasileño Guilherme Madruga con un golazo de chilena desde fuera del área.

🌟🇧🇷 Guilherme Madruga es el GANADOR del PREMIO PUSKÁS al MEJOR GOL del 2023.pic.twitter.com/ekTuqPLiAt — Sudanalytics (@sudanalytics_) January 15, 2024

Tras la coronación del brasileño, ya hay varios jugadores que se postulan para el próximo Puskas y La Liga de España fue protagonista con una 'joya' que entran en la pelea.



El primero es del español Jesús Areso, que en el duelo entre Osasuna y Getafe, se mandó tremendo gol. El jugador desbordó por la banda derecha y desde el rincón del tiro de esquina sacó un latigazo que se coló en el fondo de la red, fue el 3-2 final para el Osasuna.



😳 ¿QUÉ SENTIDO TIENE EL GOLAZO QUE ACABA DE MARCAR BEBÉ?pic.twitter.com/071MpfmPEC — Post United (@postunited) January 19, 2024

El otro golazo de la jornada llegó gracias a un potente tiro libre de Bebé que saco un remate desde más de 35 metros y dejó sin opciones al arquero rival en la goleada de Cabo Verde 3-0 contra Mozambique.

