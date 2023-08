El Aston Villa de Unai Emery se recuperó de la goleada encajada en la primera jornada con una aplastante victoria ante el Everton (4-0), que amenaza con ser uno de los candidatos al descenso esta temporada.

Los 'Villanos', que perdieron por 5-1 contra el Newcastle United en el estreno de la temporada, se levantaron gracias a los goles de John McGinn, Douglas Luiz, Leon Bailey y Jhon Durán.



Primer tanto

McGinn abrió la lata tras una buena internada de Bailey por línea de fondo que desembocó en un pase al primer palo donde se anticipó McGinn.



No duró el Everton en el partido ni media hora y en el minuto 24, Pickford cometió penalti al derribar dentro del área a Ollie Watkins.



Douglas Luiz, desde los once metros, no falló y el Villa tenía a merced a un Everton que además perdió a Dominic Calvert-Lewin, su mejor jugador, a los 38 minutos por otra lesión.



Ya en la segunda mitad, el Villa añadió otro gol por medio de Bailey, con un disparo raso que se coló por debajo de Pickford, y un cuarto, por medio del colombiano Jhon Durán, que, 50 segundos después de salir al campo, le robó la cartera a Michael Keane y definió delante de Pickford.

Jhon Durán. Foto: Tomada del video

Durán marcó su primer gol el Aston Villa, luego de siete meses en el club. Marcó el cuarto de su equipo y aseguró el triunfo.



En el canto, el narrador de la cadena Espn, Juan Manuel Pons, a quien le dicen 'Bambino', acostumbrado a acompañar los tantos de los jugadores con un canto, se equivocó con el nombre de Durán.



En el gol, le dijo Johan y el nombre es Jhon Jader, al ritmo de la canción, 'oye, cómo va', del fallecido Tito Puente.

